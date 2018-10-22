КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Продолжение.

Многие люди в среднем возрасте страдают кучей заболеваний и лишним весом. Это связано в первую очередь с НЕЙРОГЕНЕЗОМ. Нейрогенез - это выработка новых нейронных клеток мозга. Крайней степенью нарушения этого процесса является болезнь Паркинсона и Альцгеймера. Характерные признаки: нарушение координации движения, плохая память, ослабление мышечного тонуса, дрожание рук и головы.

Отчего это происходит? В клетках нервной системы появляются патологические (неправильные) белки - синуклеины. Именно они являются биомаркерами при выявлении заболеваний типа Паркинсона. Их колонии буквально "склеивают" здоровые ткани мозга. Иммунитет воспринимает изменённые клетки головного мозга, как чужие и ведёт себя соответственно.

В 2016 году в Калифорнийском технологическом институте были произведены исследования, которые доказали, что именно из кишечника идёт происхождение патологически изменённого белка - синуклеина. Дорога, по которой он пробирается из кишечника в головной мозг - это блуждающий нерв. Многочисленные веточки блуждающего нерва обеспечивают иннервацию органов. Его волокна есть во всех внутренних органах: сердце, желудок, лёгкие ...

Этот путь из кишечника в мозг синукленин проделывает за 3 недели. Ведущую роль в образовании синукленина играет микрофлора и рацион питания.

Вывод очевиден - лучший способ защиты - это здоровый кишечник и микрофлора в нем. Главный принцип - избегать продуктов с высоким содержанием сахара и глютена. Сахар (сладкий убийца) провоцирует размножение патогенных бактерий и убивает здоровый микробиом. Что делать? Побольше есть волокнистых углеводов - овощей. Не отказываться от "жирных" белков: авокадо, орехи, лосось, мясо домашних животных. И побольше есть пробиотических продуктов: йогурты с живыми культурами, квашеную капусту, соленые огурцы...

И помнить! Все в нашем организме ВЗАИМОСВЯЗАНО.