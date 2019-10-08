Страна восходящего солнца знаменита своими долгожителями. При этом японцы впереди планеты всей не только длительности жизни, но и по периоду активности. Если и вы хотите пребывать, как говорится "в чистом уме и полном здравии" вплоть до своего 100-летия, срочно меняйте диету и внедряйте философию питания японцев.

Вот основные ее постулаты:

Небольшие порции

Японцы считают, что, съедая больше, чем требует наш организм, мы только вредим себе. По этой причине в Японии принято кушать палочками - хаси, конструкция которых не позволяет схватить большой кусок. Кстати, хаси также развивают мелкую моторику рук, что положительно влияет на развитие уровня интеллекта и памяти.

Свежие сезонные продукты

В Японии выбор блюд определяется сезоном и временем года. То, что как раз созревает в саду или на поле составляет местный рацион. И это касается не только овощей, фруктов и ягод, а также сезонной рыбы. Созревшие в природных условиях, а не привозные заморские продукты – вот чему отдают предпочтение японцы, считая их более полезными и вкусными.

Натуральность

Японские повара готовят блюда таким образом, что их внешний вид практически не меняется. Конечно, для этого берутся только свежие продукты высочайшего качества.

Новини За одну тренировку сжигается около 1000 ккал

Сохранение ценности

Сохранение максимума витаминов и минералов в каждом блюде - важная составляющая японской кухни. Поэтому особое внимание уделяется правильно выбранному температурному режиму и специальной нарезке овощей, при которой они и выглядят привлекательней, и готовятся быстрее. А чем меньше времени тратится на варку, тем больше витаминов и минеральных веществ сохраняется в продукте.

Основа

Ну и еще одно правило японской философии питания: при традиционном застолье на столе должны быть продукты и с моря, и с гор. Это все виды морской рыбы, моллюски, водоросли, рис, овощи по сезону. Ну и конечно популярные в Японии продукты из соевых бобов: тофу, мисо суп, соевый соус.

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