Для нормальної життєдіяльності кожна доросла людина має отримувати не менше 150 мкг йоду на добу. При цьому, враховуючи, що вся Україна вважається територією з низьким йодним забезпеченням, українцям доведеться подбати про те, аби не відчувати дефіциту цього цінного мікроелементу. Адже це загрожує виникненням цілого спектру розладів та порушеннями функцій щитоподібної залози. Однак найбільше впливає проблема йододефіциту на вагітних жінок та дітей. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

На фоні суттєвого дефіциту йоду в Україні особливої важливості набуває профілактика його можливих негативних наслідків для організму. Тим більше, що жодних державних програм ліквідації йододефіциту в Україні наразі не існує.

І насамперед нормальне йодне забезпечення важливе для жінок. Адже забезпеченість йодом напряму впливає на здатність завагітніти і народити здорову дитину.

"Жінка, яка живе у регіоні з дефіцитом йоду, має високий ризик не завагітніти взагалі. Крім того, якщо вагітність настала, за умов дефіциту йоду зростають загрози мертвонародження або народження нездорової дитини", - стверджує Наталія Зелінська, завідувачка відділу дитячої ендокринології Центру ендокринної хірургії МОЗ України.

При цьому, і потреба у йоді у вагітних значно зростає. Якщо доросла людина потребує близько 150 мкг йоду на добу, то вагітній жінці необхідно майже вдвічі більше - 250 мкг йоду. Адже цей мікроелемент жінка ділить з ненародженою дитиною. І від того, скільки йоду майбутня мама передасть своєму малюкові до його народження, залежить все його подальше життя.

"Якщо вагітна жінка відчуває постійний дефіцит йоду, дитина може народитися з вадами розвитку з боку нервової системи, з вадами серця і з патологією щитоподібної залози", - констатує Богдан Гуда, хірург-ендокринолог.

Однак фізіологічними проблемами справа може не обмежитися. Адже кількість йоду, яку дитина отримує, перебуваючи в утробі матері, напряму визначає, наскільки розумною вона буде.

"Особливо важливий перший триместр вагітності. Саме у цей період закладаються самі головні структури мозку, які відповідають у дитини в подальшому за розумовий розвиток. Дитина може не бути повністю з низьким інтелектом, але він буде не таким, яким міг би бути", - стверджує Зелінська.

Дитина, яка ще до народження та у перші роки життя потерпала від дефіциту йоду, буде гірше вчитися у школі, матиме проблеми з пам’яттю, здатністю концентруватися, засвоювати нові знання та приймати рішення. І найприкріше – те, що надолужити згодом нестачу йоду у дитини, якщо вона не отримала його до народження від матері – неможливо: наслідки такого йодного внутріутробного голодування будуть незворотніми.

При цьому, як твердять фахівці, переважна більшість вагітних жінок в Україні у кращому разі отримує 150 мкг йоду на добу – майже вдвічі менше від потреби. А це позначається на загальному рівні інтелекту нації. За окремими даними, ігнорування проблеми йододефіциту в Україні коштує нашій нації зниження інтелекту на 10-15% з кожним поколінням.

Втім, попри всю серйозність проблеми, не допустити наслідків досить просто. Для цього достатньо перейти на вживання йодованої солі, включити в раціон побільше продуктів, що містять йод – насамперед, морепродуктів. Втім, отримати добову норму цінного мікроелементу лише з їжі, в умовах відсутності програми йодної профілактики – практично неможливо. Тому медики радять додатково приймати аптечні препарати йоду. В ідеалі – комбіновані препарати йоду та селену.

"Селен покращує засвоєння йоду зменшує ризики прогресування аутоімунних хвороб у щитоподібній залозі. Людина отримує необхідну кількість йоду і захищає свою щитовидку від аутоімунного руйнування", - пояснює Зелінська.

Наразі єдиним препаратом йоду і селену в Україні є "ЙоСен". При цьому, його виробник врахував, що різні категорії людей потребують різної кількості йоду. Тому "ЙоСен" випускається у трьох різних дозуваннях, які оптимально підходять для дорослих, дітей і для вагітних жінок.

Тож приймайте "ЙоСен", раз на рік проходьте обстеження щитоподібної залози – і будьте здорові!