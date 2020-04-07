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/ Пульмонологія

Івермектин від коронавірусу: що це за препарат і кому не можна

2.7т
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Протипаразитарний препарат івермектин може виявитися дієвим при лікуванні коронавірусу COVID-19.

Як раніше заявили австралійські вчені за результатами дослідження в пробірці, одна доза івермектина видалила всю вірусну РНК протягом 48 годин.

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Дослідження проводилися в пробірці і ліки ще мають пройти випробування на людях.

Івермектин від коронавірусу: що це за препарат і кому не можна

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Що відомо про препарат івермектин?

Івермектин – протипаразитарний препарат широкого спектра дії, він показав високу ефективність проти вірусу ВІЛ, денге, грипу та Зика. В Україні його застосовують у ветеринарії, оскільки він ефективно діє проти корости, гельмінтозів та міаз. Це один з найбільш використовуваних препаратів для профілактики зараження собак собаками (також використовується для котів з тією ж метою, однак у меншій мірі).

Більш того, івермектин показав ефективність для людей – його застосовують при корості, гельмінтозах, міаз.

Застосування івермектина для боротьби з COVID-19 буде залежати від результатів подальших доклінічних і клінічних досліджень. Зараз австралійські вчені активно шукають фінансування.

Кому не можна використовувати івермектин?

Протипоказаннями для використання івермектина є підвищена чутливість, вагітність, період грудного вигодовування, вік до 18 років (безпека і ефективність для даної вікової категорії не вивчалася).

Більш того, івермектин заборонено використовувати людям з порушеннями функцій печінки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні ведуться переговори про постачання препаратів з активною речовиною гидроксихлорохин, яка продемонструвала ефективність в лікуванні коронавірусу COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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