Італію закрили через спалах коронавірусу: куди не можна в'їхати

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавірусу в країні.

В Італії з 8 березня по 3 квітня будуть закриті Ломбардія, Парма, П'яченца, Ріміні, Реджо-нель-Емілія, Модена, Пезаро, Урбіно, Падуя, Тревізо, Алессандрія, Вербано-Кузіо-Оссола, Новара, Верчеллі і Асті. При необхідності ці регіони зможуть перерозподілити пацієнтів між собою, пише Corriere della Sera.

Заблокованими опинилися 16 млн осіб в одному з найбільш економічно розвинених регіонів Італії, пише The New York Times.

Таким чином, закриті "червоні зони", які були створені на початку спалаху коронавірусу в Італії, зникнуть. В'їзд і виїзд до цих провінцій буде дозволено лише в разі надзвичайної ситуації.

Крім того, в зазначених районах тимчасово закриються школи, університети, спортивні зали і музеї, будуть припинені релігійні церемонії. Ресторани і бари продовжать працювати лише за умови, що їхні відвідувачі будуть перебувати один від одного на безпечній відстані - не менше одного метра.

Превентивні заходи введені і на території всієї країни. В Італії закриються музеї і букмекерські контори, будуть скасовані масові заходи, зокрема покази фільмів, вистави та спортивні змагання.

За словами Конте, вжиті заходи, хоч і "викличуть дискомфорт", необхідні в цей "момент відповідальності". "Ми маємо захищати своє здоров'я і здоров'я наших близьких, наших батьків, а в першу чергу - здоров'я наших бабусь і дідусів. Тому що ми виявили, що саме люди похилого віку найчастіше схильні до зараження цим вірусом", - заявив прем'єр-міністр.

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований новим китайським коронавірусом.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Італії на 7 березня, в країні відомо про 5061 зараження COVID-2019, більшість з них у Ломбардії - 3420. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в країні померли 233 людини.

Станом на 8 березня більше 104 тис. осіб у 93 країнах світу заражені коронавірусом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!