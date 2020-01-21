Смертоносний китайський вірус наступає: коли буде в Україні і що робити

Китай накрив новий смертельний вірус. Там заявляють уже про сотні людей, що заразилися, і декілька смертельних випадків. Новий коронавірус міг перейти до людей від морських риб, подолавши міжвидовий бар'єр. Оскільки він новий для людини, тому агресивний і здатний убивати людей.

Українські медики кажуть, що якщо вірус прийде до нас, то захисту від нього не існує. Як, власне, і немає ліків у всьому світі.

Детальніше про вірус-убивцю читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ліків проти вірусу ще немає

Більше 290 випадків зараження новим коронавірусів "2019 nCoV" зафіксовано в Піднебесній. Чотири людини померли, стан 25 пацієнтів медики оцінюють як важкий, дев'ять перебувають у реанімації.

Вірус поширився уже за межі Китаю РІА

Новий коронавірус небезпечний тим, що викликає пневмонію. Хвороба починається з лихоманки, головного болю, потім з'являється кашель, запаморочення.

Українські медики кажуть, що "2019 nCoV" є коронавірусом, що мутує. "Подібні спалахи коронавірусних інфекцій за останні 20 років були вже двічі. Це вже третій варіант. Він новий і тенденція насторожує. Тому що, якщо ці мутації будуть стійкими, то він може поширитися по всьому світу, а не тільки в Китаї. І це буде біда. Не дарма ВООЗ скликає термінову нараду з цього приводу", – каже професор, інфекціоніст Сергій Крамарєв.

Головна небезпека в тому, що ліків і специфічного лікування проти нього немає. "До кінця ще не з'ясували, що це за вірус, тому ще нічого немає", – зазначає Крамарєв.

Інфекціоніст каже, що вперше коронавірус був відкритий при захворюванні домашніх тварин, його так і назвали "діарея у телят". "Медицині відомо більше 30 видів коронавірусів. Вони викликають діарею, респіраторні інфекції. Ними хворіють і люди, і домашні тварини – кішки, собаки, свині, корови. Тому ймовірність мутації цього вірусу дуже висока. І якщо увійде в тенденцію, що він передається від людини до людини, то це дуже небезпечно", – наголошує Крамарєв.

Смертельний вірус виявили в Китаї

Були два спалахи, пов'язані з коронавірусами

Завідувачка відділенням респіраторних та вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко згадує, що в 2002-2003 роках уже був спалах, викликаний коронавірусом.

"Тоді була дуже висока смертність. Але з вірусом упоралися, лікарні, де лежали пацієнти, були на дуже суворому карантині. Там була така ізоляція, що хворі вийти звідти не могли, поки не вилікуються", – говорить Мироненко.

Ще цю інфекцію називають атиповою пневмонією. Висока смертність пов'язана з тим, що хвороба руйнує клітини легеневих альвеол. У той період померло близько 800 осіб у різних країнах.

zn.ua

Ще один спалах, викликаний коронавірусом, був зафіксований у 2012 році. Його назвали Близькосхідним респіраторним синдромом. "Вірус прийшов із Саудівської Аравії, вважається, що джерелом стали верблюди. Тоді було 35% летальних випадків. Причому більше вмирали чоловіки, можливо тому, що саме вони найчастіше працювали з верблюдами", – говорить Мироненко.

До нас поки не дійшов

Епідеміолог Мироненко вважає, що новий вірус перебував в організмі морських жителів, але мабуть, зумів подолати міжвидовий бар'єр і тепер передається людям. Відбутися це могло в результаті мутації.

Новини Від невідомого раніше вірусу в Китаї померла перша людина

"Віруси влаштовані досить просто. Й утворюються вони в результаті репродукції. Також вони можуть утворитися з багатьох частин, кожна з яких несе свою генетичну інформацію, свої властивості", – говорить Мироненко.

Чи може цей смертельний вірус прийти в Україну? На думку Мироненка, це цілком можливо. Інше питання, наскільки сильним буде той вірус. "Зазвичай початок пандемії буває дуже сильним, з важкою клінічною картиною і великою кількістю летальних випадків. Але з часом відбувається адаптація, вірус слабшає, тому летальні випадки стають рідкісними", – каже епідеміолог.

Інфекціоніст Крамарєв вважає, що поки в Україні цього вірусу немає. "Хоча моніторинг у нас ведеться дуже слабо. Але поки немає таких масових спалахів пневмонії з летальними наслідками, так що до нас він не дійшов", – говорить Крамарєв.

Що відомо про вірус

Перші випадки зараження новим коронавірусом "2019 nCoV" сталися в Китаї, у місті Ухань у кінці грудня 2019 року. А 3 січня 2020 року китайська влада повідомила в ВООЗ про те, що у них є 44 пацієнти з пневмонією невідомого походження.

Ринок у місті Ухань поки закрили

Припускають, що вірусом могли заразитися на місцевому рибному ринку. Хоча, крім риби, там торгували птахами, зміями, кроликами і навіть кажанами. Першим від пневмонії і помер 61-річний чоловік, який був постійним відвідувачем рибного ринку в Ухані. Сталося це 9 січня.

Ринок одразу ж закрили на дезінфекцію, зараз він не працює. Однак хворі вже з'явилися і в інших китайських містах – Пекіні, Шанхаї, Шеньчжені. Також є два випадки в Таїланді, по одному в Японії і Південній Кореї.

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