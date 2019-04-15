Худнуть у 2,5 рази більше: дієтологи назвали оптимальний час для прийомів їжі

Найбільш калорійні прийоми їжі повинні бути вранці, а от вечеряти варто малою кількістю продуктів.

До такого висновку дійшли ізраїльські вчені, які досліджували процес схуднення жінок із зайвою вагою, пише українське BBC.

Ті учасниці досліджень, які їли найбільше калорій вранці, скинули в 2,5 рази кілограм більше ніж ті, які ввечері. Саме тому нічні переїдання є головним ворогом стрункості і красивої фігури.

Крім цього, сильно схильні до ризику набору ваги студенти, особливо першокурсники. У США це явище назвали "сімка першокурсника", тому що за перший рік навчання вони в середньому набирають 7 кілограм.

На думку дослідників, це пояснюється заміною домашньої їжі напівфабрикатами і порушеннями ритмів, адже часто студенти їдять не за графіком, а як доведеться.

Також такому ризику піддаються мандрівники, які часто змінюють часові пояси, люди зі змінним графіком роботи і ті, хто часто не висипається.

Для нормування ваги медики радять створити "харчове вікно" – часовий проміжок, в який дозволено їсти. Деякі вчені пропонують їсти тільки протягом 12 годин і менше на добу.

"Наприклад, коли 8 пацієнтів в переддіабетичному стані погодилися приймати їжу в період з 8 до 15 годин, їхня чутливість до інсуліну зросла, а тиск знизився порівняно з тими, хто їв ті ж страви, але протягом 12 годин на добу", – уточнили в ЗМІ.

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