Хліб небезпечний? Супрун розкрила правду про найпопулярніший продукт

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про небезпеку дріжджового хліба.

За її словами, багато людей вірять, що від дріжджів болить живіт, можуть бути інфекції і навіть рак. Що ж відбувається насправді, Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Але найбільше суперечок викликають дріжджі саме в хлібі. Багато людей вважають, що хліб на дріжджах шкідливий, так вважають за краще хліба на заквасці. Коли ми говоримо про дріжджі, які є в складі харчових продуктів, то найчастіше маємо на увазі різні штами мікроорганізмів. які саме - залежить від продукту. наприклад, ті, що є в хлібі, вини, домашньому сирі, квасі, кефірі, відрізняються від дріжджів, що містяться в пиві", — пояснила Супрун.

Вона додала, що дріжджі - це найпростіші грибки, здатні робити з цукру вуглекислий газ. Коли хліб печеться, вуглекислий газ піднімається і робить в тесті дірочки.

"У той же час закваска - теж мікроорганізми, адже це суміш молочнокислих бактерій і дріжджів. Вони здатні розщеплювати мальтозу тесту і цукор з утворенням молочної кислоти і вуглекислого газу. Якщо спекти хліб без дріжджів, закваски або соди він буде досить плоским", — зазначила Супрун.

За її словами, саме дріжджі роблять хліб корисніше - збагачують його вітамінами і амінокислотами.

"Зокрема, в такому хлібі більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна. Фітин це з'єднання, пов'язує іони заліза або цинку, і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишечнику. Тому хліб на кислому тесті містить значно більше доступного заліза", — уточнила Супрун.

"Дріжджі не виживають в уже спеченому хлібі. При високих температурах і вони, і їхні суперечки гинуть. Це відбувається навіть при незначному нагріванні. Тому переживати, що дріжджі в хлібі можуть принести якусь шкоду — не варто", — додала вона.

Хліб не є небезпечним для здоров'я

За словами Супрун, після хліба можуть виникати біль в животі і здуття. Це пов'язано з тим, що в білому хлібі або здобних булках багато вуглеводів і мало клітковини. Від такої їжі, особливо якщо її є багато і швидко, виникає біль і здуття.

"Якщо вас лякають дріжджі і ви хочете зробити свій раціон більше здоровим - вибирайте цільнозерновий хліб. Він містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів і клітковини. Головне - добре його пережовувати і запивайте. Це буде сприяти процесу травлення і засвоєння поживних речовин, і запобігати пов'язаним з клітковиною запорів ", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун закликала українців зменшити вживання хліба, солодощів, солі, смаженої їжі та алкоголю.

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