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Хліб небезпечний? Супрун розкрила правду про найпопулярніший продукт

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Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міфи про небезпеку дріжджового хліба.

За її словами, багато людей вірять, що від дріжджів болить живіт, можуть бути інфекції і навіть рак. Що ж відбувається насправді, Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Але найбільше суперечок викликають дріжджі саме в хлібі. Багато людей вважають, що хліб на дріжджах шкідливий, так вважають за краще хліба на заквасці. Коли ми говоримо про дріжджі, які є в складі харчових продуктів, то найчастіше маємо на увазі різні штами мікроорганізмів. які саме - залежить від продукту. наприклад, ті, що є в хлібі, вини, домашньому сирі, квасі, кефірі, відрізняються від дріжджів, що містяться в пиві", — пояснила Супрун.

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Вона додала, що дріжджі - це найпростіші грибки, здатні робити з цукру вуглекислий газ. Коли хліб печеться, вуглекислий газ піднімається і робить в тесті дірочки.

"У той же час закваска - теж мікроорганізми, адже це суміш молочнокислих бактерій і дріжджів. Вони здатні розщеплювати мальтозу тесту і цукор з утворенням молочної кислоти і вуглекислого газу. Якщо спекти хліб без дріжджів, закваски або соди він буде досить плоским", — зазначила Супрун.

За її словами, саме дріжджі роблять хліб корисніше - збагачують його вітамінами і амінокислотами.

"Зокрема, в такому хлібі більше заліза. Коли тісто підходить, ферменти мікроорганізмів руйнують фітин борошна. Фітин це з'єднання, пов'язує іони заліза або цинку, і робить їх недоступними для засвоєння в нашому кишечнику. Тому хліб на кислому тесті містить значно більше доступного заліза", — уточнила Супрун.

"Дріжджі не виживають в уже спеченому хлібі. При високих температурах і вони, і їхні суперечки гинуть. Це відбувається навіть при незначному нагріванні. Тому переживати, що дріжджі в хлібі можуть принести якусь шкоду — не варто", — додала вона.

Хліб не є небезпечним для здоров'я

Хліб не є небезпечним для здоров'я

За словами Супрун, після хліба можуть виникати біль в животі і здуття. Це пов'язано з тим, що в білому хлібі або здобних булках багато вуглеводів і мало клітковини. Від такої їжі, особливо якщо її є багато і швидко, виникає біль і здуття.

"Якщо вас лякають дріжджі і ви хочете зробити свій раціон більше здоровим - вибирайте цільнозерновий хліб. Він містить більше поживних речовин, вітамінів, мінералів і клітковини. Головне - добре його пережовувати і запивайте. Це буде сприяти процесу травлення і засвоєння поживних речовин, і запобігати пов'язаним з клітковиною запорів ", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун закликала українців зменшити вживання хліба, солодощів, солі, смаженої їжі та алкоголю.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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