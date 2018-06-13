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Сергій Дубров
Сергій Дубров
Президент асоціації анестезіологів УкраїниВсі статті автора

Хірург, з яким не страшно іти в операційну

6.7тЧитати новину російською

Я працюю з Лінчевським в 17-й лікарні майже 18 років. Десятки виїздів по санавіації та тисячі "швидких" і врятованих життів. Як анестезіолог, можу сказати, що він хірург, з яким не страшно іти в операційну, з фундаментальними теоретичними знаннями (доречі, він вільно володіє чотирма мовами) та чудовими руками.

Наша лікарня найкраща.І такою вона є завдяки колективу, членом якого, з моменту відкриття є Лінчевський, який і зараз, працюючи на посаді заступника Міністра, кожної неділі працює черговим лікарем в політравмі не відірвавшись від практичної роботи хірурга.

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До речі, на відміну від багатьох інших "теоретиків" і популістів з медичною освітою, які намагались в черговий раз скомпрометувати команду МОЗу та стати на заваді реформам системи охорони здоров’я з однією метою - повернути систему ручних закупівель та відкатів, яку руйнує Уляна Супрун та її команда.

Особисто та публічно хочу подякувати Прем`єр Міністру за мудру державну політику та справедливе рішення по відношенню до Лінчевського! Правда переможе! Ми змінемо нашу медицину! І дуже скоро вона буде на рівні розвинених європейських країн.

Читайте всі новини по темі "медреформа" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Сергій ДубровСергій Дубров
Теми
медреформамедична реформаМедичні нововведення в Україні
Особи
Володимир ГройсманУляна Супрун
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство охорони здоров'я
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Дуброва
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