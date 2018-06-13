Я працюю з Лінчевським в 17-й лікарні майже 18 років. Десятки виїздів по санавіації та тисячі "швидких" і врятованих життів. Як анестезіолог, можу сказати, що він хірург, з яким не страшно іти в операційну, з фундаментальними теоретичними знаннями (доречі, він вільно володіє чотирма мовами) та чудовими руками.
Наша лікарня найкраща.І такою вона є завдяки колективу, членом якого, з моменту відкриття є Лінчевський, який і зараз, працюючи на посаді заступника Міністра, кожної неділі працює черговим лікарем в політравмі не відірвавшись від практичної роботи хірурга.
До речі, на відміну від багатьох інших "теоретиків" і популістів з медичною освітою, які намагались в черговий раз скомпрометувати команду МОЗу та стати на заваді реформам системи охорони здоров’я з однією метою - повернути систему ручних закупівель та відкатів, яку руйнує Уляна Супрун та її команда.
Особисто та публічно хочу подякувати Прем`єр Міністру за мудру державну політику та справедливе рішення по відношенню до Лінчевського! Правда переможе! Ми змінемо нашу медицину! І дуже скоро вона буде на рівні розвинених європейських країн.
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