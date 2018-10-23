Сегодня речь пойдёт об одном из самых распространённых заболеваний человека - желчнокаменный болезни (ЖКБ).
ЖКБ - заболевание, при котором в желчном пузыре (ЖП) и/или в желчных протоках образуются камни (конкременты). В настоящее время считается, что каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина имеют камни в ЖП. Также отмечено, что заболеваемость растёт с возрастом.
Какие камни бывают?
Холестериновые - встречаются чаще всего, состоят на 95% из холестерина.
Пигментные - выделяют чёрные и коричневые пигментные камни. В них холестерина меньше 30%, и состоят они в основном из солей кальция, фосфора и отличаются по цвету из-за пигмента.
Смешанные - в них холестерина от 30 до 95%.
Кроме того, выделяют единичные (1-2) и множественные камни (3 и более). По размеру - мелкие (до 1 см), средние (до 3 см) и крупные (более 3 см).
Почему у одних людей образуются камни, а у других нет?
Факторы, способствующие образованию холестериновых камней:
1. Избыточная масса тела. Я уже писал ранее об индексе массы тела. ИМТ должен быть в пределах 18,5 - 25.
2. Метаболический синдром - это сочетание у человека абдоминального ожирения, инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и дислипидемии.
3. Беременность, особенно часто ЖКБ бывает у многодетных женщин.
4. Состояния, ассоциированные с застоем желчи, например быстрое снижение веса при соблюдении диеты с резким ограничением калорийности и жирности пищи.
5. Лекарственные препараты, особенно контрацептивы.
6. Заболевания кишечника, резекция кишечника.
7. Наследственные факторы. У таких людей риск развития ЖКБ в 2-4 раза выше, чем в популяции.
Факторы, способствующие образованию чёрных пигментных камней:
1.Гемолиз, например гемолитическая анемия.
2. Портальная гипертензия при циррозах печени.
Факторы, способствующие образованию коричневых пигментных камней:
1. Бактериальные инфекции, особенно в сочетании с застоем желчи.
2. Паразитарные инвазии.
Читайте на OBOZREVATEL, о симптомах и лечении лечении желчнокаменной болезни.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.