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/Гепатологія

Загроза цирозу печінки: діабетикам дали важливу пораду

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Люди з діабетом 2 типу повинні регулярно проходити обстеження печінки, оскільки вони можуть піддаватися ризику розвитку загрожуючого життю цирозу і раку печінки.

До такого висновку прийшли вчені з Лондонського університету королеви Марії і Університету Глазго в Англії в ході великого дослідження з вибіркою 82 млн дорослих, що живуть в Європі, повідомляє Medical News Today.

Загроза цирозу печінки: діабетикам дали важливу пораду

hronika.info

Аналіз показав, що люди з захворюваннями печінки (неалкогольна жирова хвороба печінки та стеатогепатит) частіше мали високий кров'яний тиск, ожиріння і діабет 2 типу в порівнянні з контрольною групою.

Загроза цирозу печінки: діабетикам дали важливу пораду

med.vesti.ru

Люди, що живуть з діабетом, мають підвищений ризик виникнення захворювань печінки на більш пізніх, загрожуючих життю стадіях, це говорить про те, що необхідно націлити зусилля на підвищення обізнаності та профілактику захворювань печінки у людей з діабетом, говорить доктор Вільям Алазаві з Лондонського університету королеви Марії .

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