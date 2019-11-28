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/ Гепатологія

Які продукти "любить" печінка

10.5т
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Печінка довго терпить, але швидко здається, ознаки погіршення стану зазвичай стають помітними занадто пізно. Тому "балуйте" свою мовчазну трудивницю правильними продуктами.

  • Сир

Містить амінокислоту метіонін, яка сприяє зниженню вмісту холестерину в крові і зменшенню відкладення жиру в печінці, поліпшенню її функції.

  • Солодощі

Гарна новина для ласунів, і до речі, відмінний привід відмовитися від занадто строгих дієт – печінка любить солодощі. Для печінки ідеально поєднання вуглеводів з пектином (пастила, мармелад), проте в невеликій кількості – не більше 10% від добової калорійності харчування.

  • Яйця

Печінка не любить жирних білкових продуктів на зразок сала, жирних ковбас, соусів, наваристий бульйонів. Тому найкраще для печінки підійде легкозасвоюваний білок з яєць всмятку.

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Які продукти "любить" печінка

Ілюстрація

  • Риба

Риба дуже корисна і для всього організму, і звичайно, для печінки, наприклад, вдалим вибором будуть судак, форель, хек, тріска, лосось. Тим, хто зовсім не любить рибу, можна зробити вибір на користь м'яса кролика або птиці.

  • Каші

Для повноцінної роботи печінки важливі джерела вітамінів групи В і клітковини, а це, перш за все, цільнозернові крупи і хліб з висівками. "Складні вуглеводи (каші) допомагають печінці очищатися від шкідливих речовин".

  • Фрукти і овочі

Овочі, зелень і фрукти теж постачають печінку необхідними мікроелементами і вітамінами. Однак не всі вони корисні для неї. Овочі та фрукти, як джерело клітковини і пектину, рекомендуються не кислі, які не будуть подразнювати слизову шлунка, краще вживати їх в термічно обробленому вигляді (тушковані, запечені, варені, на пару).

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Автор
Оксана Кіргуєва Оксана Кіргуєва
Тема
здоров'я
Тег
харчування
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