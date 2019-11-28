Які продукти "любить" печінка

Печінка довго терпить, але швидко здається, ознаки погіршення стану зазвичай стають помітними занадто пізно. Тому "балуйте" свою мовчазну трудивницю правильними продуктами.

Сир

Містить амінокислоту метіонін, яка сприяє зниженню вмісту холестерину в крові і зменшенню відкладення жиру в печінці, поліпшенню її функції.

Солодощі

Гарна новина для ласунів, і до речі, відмінний привід відмовитися від занадто строгих дієт – печінка любить солодощі. Для печінки ідеально поєднання вуглеводів з пектином (пастила, мармелад), проте в невеликій кількості – не більше 10% від добової калорійності харчування.

Яйця

Печінка не любить жирних білкових продуктів на зразок сала, жирних ковбас, соусів, наваристий бульйонів. Тому найкраще для печінки підійде легкозасвоюваний білок з яєць всмятку.

Ілюстрація

Риба

Риба дуже корисна і для всього організму, і звичайно, для печінки, наприклад, вдалим вибором будуть судак, форель, хек, тріска, лосось. Тим, хто зовсім не любить рибу, можна зробити вибір на користь м'яса кролика або птиці.

Каші

Для повноцінної роботи печінки важливі джерела вітамінів групи В і клітковини, а це, перш за все, цільнозернові крупи і хліб з висівками. "Складні вуглеводи (каші) допомагають печінці очищатися від шкідливих речовин".

Фрукти і овочі

Овочі, зелень і фрукти теж постачають печінку необхідними мікроелементами і вітамінами. Однак не всі вони корисні для неї. Овочі та фрукти, як джерело клітковини і пектину, рекомендуються не кислі, які не будуть подразнювати слизову шлунка, краще вживати їх в термічно обробленому вигляді (тушковані, запечені, варені, на пару).

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