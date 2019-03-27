Як захистити печінку під час пасхальних свят?

З кожним днем ​​все яскравіше пригріває сонце, стає тепліше, і ми вже подумки смакуємо пікніки на природі. Великодні свята, які в цьому році практично злилися з травневими, також порадують нас тривалим і традиційно рясним застіллям.

Смажене на вогні м'ясо, кулічі та інші пасхальні смаколики, звичайно, радують наші смакові рецептори. Однак тривале переїдання смаженою і жирною їжею, зловживання алкоголем, на жаль, завдають шкоди нашому організму, і в першу чергу - нашій печінці.

Печінка - головний захисник людини від шкідливих речовин, що потрапляють із їжею. Вона не тільки знешкоджує отрути і токсини, а й перетворює у нешкідливі, допомагаючи виводити їх із організму. Крім того, печінка має властивість позбавляти організм від зайвих гормонів, а також токсичних продуктів обмінних процесів організму, таких як аміак, фенол, ацетон, кетонові кислоти.

До найулюбленіших, і в той самий час шкідливих для печінки продуктів, відносять:

- шашлик, смажені крильця і ​​реберця, інші копченості;

- мариновані огірки, капусту та помідори;

- "салати" без свіжих овочів, що складаються з м'яса, сиру і маринадів, заправлені майонезом;

- будь-яку жирну і гостру їжу;

- алкоголь.

Для того, аби нейтралізувати наслідки святкового застілля, не тільки можна, а й необхідно підготувати свою печінку заздалегідь. Адже в печінці, крім іншого, є й інші найважливіші і незамінні функції. Зокрема, печінка:

- забезпечує організм енергією, синтезуючи глюкозу;

- поповнює та зберігає резерви енергії у вигляді глікогену, а також вітаміни;

- регулює вуглеводний обмін;

- синтезує гормони, холестерин, ліпіди, фосфоліпіди, ліпопротеїди, жовч і білірубін;

- є депо великих обсягів крові.

Як бачимо, печінка відіграє найважливішу і часто - незамінну роль в організмі людини. Тому надмірне навантаження на неї може призвести до збоїв в роботі організму, і як наслідок - погіршення загального самопочуття, розвитку різних захворювань.

Як підготувати печінку до роботи в авральному "святковому" режимі?

Щоб захистити свою печінку від наслідків неминучого переїдання шкідливими продуктами, необхідно провести профілактичний прийом гепатопротекторів.

Гепатопротектори - це група препаратів, які захищають клітини нашої печінки від токсинів, попереджаючи руйнування її клітинних мембран, і стимулюючи регенерацію гепатоцитів. Як наслідок, печінка стає більш стійкою до шкідливих речовин, підвищуючи її здатність нейтралізувати токсини. Також гепатопротектори мають властивість відновлювати пошкоджені клітини печінки, а разом з тим і її функції.

Саме таким препаратом є Гепаназе - гепатопротектор останнього покоління.

Унікальні властивості Гепаназе доведені клінічними випробуваннями

Даний препарат довів свою ефективність, успішно пройшовши дослідження в спеціалізованих медзакладах під керівництвом вчених-медиків і фармацевтів.

Зокрема, були проведені клінічні випробування в декількох клініках міста Дніпро - міській поліклініці №4, місцевому медичному центрі. У дослідженнях взяли участь фахівці Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Також свої дослідження провели вчені - гепатологи Запорізького державного медуніверситету та Запорізької обласної клінічної лікарні.

За підсумками клінічних досліджень, проведених в Київській обласній клінічній лікарні, вчені на практиці переконалися у властивостях препарату Гепаназе. Вони з'ясували, що даний препарат здійснює комплексну профілактичну і лікувальну дію на клітини печінки.

В результаті лікування декількох сотень пацієнтів-добровольців препаратом Гепаназе було також встановлено, що він має унікальні, як для гепатопротектора, властивості.

Переваги застосування Гепаназе для захисту печінки

Застосування Гепаназе має унікальні переваги, які вигідно відрізняють його від інших гепатопротекторів.

Гепаназе виробляє спазмолітичний, жовчогінний, знеболюючий ефекти завдяки особливому складу на рослинній основі. При цьому його спазмолітичні властивості, на відміну від інших гепатопротекторів, не викликають больових відчуттів, які зазвичай виникають через спазми жовчних протоків.

Крім того, його прийом не подразнює слизові, тому лікування є абсолютно безболісним, ​​що вигідно відрізняє його від інших жовчогінних препаратів.

Інші розрекламовані гепатопротектори також можуть викликати больові відчуття, чого не буває при застосуванні Гепаназе. Також, Гепаназе має більшу кількість діючої речовини силімарину, що забезпечує гепатопротекторний ефект: якщо Гепаназе містить 64 мг силімарину, то його аналоги - тільки 50 мг, а деякі і ще менше.

Гепаназе - гепатопротектор на основі рослинних натуральних компонентів

Своїми властивостями препарат зобов'язаний активним компонентам, серед яких - календула, відома своїми лікувальними властивостями. Причому їх кількісне співвідношення, а також якість і безпека, були суворо вивірені і стандартизовані відповідно до європейських вимог, оскільки Гепаназе створений на основі стандартизованих екстрактів компанії NATUREX EUSA (Франція).

Зокрема, календула або нігтики, в кількості 40 мг на 1 капсулу, працює як жовчогінний і спазмолітичний засіб.

До складу також входять 80 мг кукурудзяних рилець - рослини, популярної в народній медицині, здатної підсилювати відтік надлишкової жовчі завдяки властивості розріджувати жовч. Як наслідок, препарат запобігає розвитку застою жовчі, що також попереджає утворенню каменів в жовчному міхурі.

Основним активним компонентом Гепаназе, якому він завдячує своїми гепатопротекторними властивостями, є силімарин - речовина, яка у великій кількості міститься в розторопші плямистій. Це унікальний природний гепатопротектор і антиоксидант, який також виробляє антитоксичну дію.

Крім того, силімарин здатний стабілізувати стан клітинних мембран печінки, покращувати здатність цього найважливішого органу синтезувати білок і ліпіди, знижувати жирову дистрофію.

Важливо відзначити, що Гепаназе за своєю ціною доступний всім верствам населення, і надійно захищає печінку від впливу негативних факторів і токсинів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал