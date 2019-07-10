Створено новий метод лікування гепатиту В: у чому суть унікального підходу

Вчені запропонували унікальний підхід в боротьбі з хронічним гепатитом В з використанням імунотерапії.

Дослідження, проведене в Німецькому центрі досліджень інфекцій (DZIF), показало, що Т-клітинна терапія з використанням нових технологій є обнадійливим рішенням для лікування хронічної інфекції вірусу гепатиту В (ВГВ) і раку печінки, індукованого цим вірусом. Прес-реліз за результатами роботи був опублікований на сайті центру.

Відомо, що у пацієнтів з хронічною ВГВ-інфекцією вірус-специфічні Т-клітини або не розпізнають антигени, або недостатньо активні. Автори нової роботи спробували використовувати вірус-специфічні Т-клітини від пацієнтів з активно протікаючою інфекцією для відновлення їх дефіциту у пацієнтів з хронічною інфекцією, застосувавши для цього генну інженерію.

Таким чином, дослідники отримали активні Т-клітини, які можна потім вводити пацієнтам з хронічним гепатитом В – в теорії це повинно привести до утворення нових активних Т-клітин, здатних ефективно боротися з вірусом.

Ілюстрація

Також для підвищення ефективності був використаний експериментальний препарат Myrcludex B на лабораторних тваринах. Таким чином, комбінована терапія дозволила досягти повної елімінації вірусу. Автори методу готуються до проведення клінічних досліджень, в першу чергу за участю пацієнтів з ВГВ-індукованою гепатоцелюлярною карциномою.

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