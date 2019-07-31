Справжній герой: 14 цікавих фактів про печінку

Печінка – є найбільшою залозою зовнішньої секреції в організмі людини. Цей дивовижний орган бере участь в сотнях процесів. Це справжній герой, який працює цілодобово як серце і легені.

Майстер на всі руки

Печінка виконує безліч функцій, але три з них основні:

вона відфільтровує шкідливі речовини з нашої крові;

запасає паливо;

виробляє жовч, яка допомагає перетравлювати їжу.

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Великий орган

Наша шкіра – єдиний орган, який більше за розміром. Середня доросла печінка важить близько 1,5 кг і містить 13% від загального об'єму крові. Цей червоно-коричневого кольору орган розташований в черевній порожнині під діафрагмою.

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Самовідновлюється

Якщо травма або захворювання пошкоджують печінку, хірурги можуть видалити цілих три чверті органу. Він часто виростає до попереднього розміру протягом кількох тижнів.

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Фармацевт

Більшість ліків проходять через печінку, яка забезпечує їх правильну роботу за допомогою ферментів. Також печінка відповідає за деактивацію і виведення лікарських речовин з організму.

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Бере участь у травленні

Печінка використовує холестерин для синтезу жовчі, яка допомагає розщеплювати жири і певні вітаміни, щоб організм міг їх використовувати. Маленькі трубки, які називаються жовчовивідними шляхами, переносять жовч з печінки в жовчний міхур, де вона зберігається до тих пір, поки не знадобиться в тонкій кишці.

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Поживний центр

Тонкий кишечник отримує поживні речовини з їжі – такі як цукру, гліцерин, амінокислоти, вітаміни, мінерали, солі – і передає їх в кров через спеціальні клітини. У печінки ці речовини можуть зберігатися і використовуватися організмом. До них відносяться залізо, фолат і вітаміни A, D і B12.

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Харчовий фільтр

Разом з поживними речовинами кров з нашого кишечника також несе токсини. Після того, як організм використає вс з'єднання, які надійшли, печінка руйнує залишки, які виводяться разом з калом або сечею.

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центр детоксикації

Крім токсинів, що містяться в їжі, печінка також розщеплює такі шкідливі речовини, як алкоголь, пестициди і важкі метали, перетворюючи їх в нешкідливі відходи. Токсини можуть утворюватися і в результаті виконання нормальних функцій організмом, таких як вироблення гормонів.

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Ворота безпеки

Поряд зі здатністю фільтрувати токсини, печінка може знаходити, захоплювати і знищувати шкідливі бактерії, віруси і інші мікроби, які потрапляють у наш організм через їжу. У цьому органі найбільша кількість клітин імунної системи, які поїдають мікроби. Ці клітини називаються фагоцитами.

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Відповідає за роботу мозку

Печінка змушує нас думати, позбавляючись від токсинів в крові. Коли вона не працює належним чином, ці хімічні речовини можуть накопичуватися і змінювати настрій, звички сну і поведінку. Ви можете відчувати себе пригніченим або стривоженим, або вам важко зосередитися. Вчені все ще намагаються з'ясувати, які саме токсини винні в цьому.

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Паливний бак

Глюкоза, також відома як рівень цукру в крові, є швидким джерелом енергії для нашого організму. Печінка зазвичай "робить запаси" у вигляді глікогену. Якщо людина деякий час не їсть і рівень цукру в крові стає надто низьким, його печінка швидко перетворює глікоген назад в глюкозу. Наприклад, це може відбуватися під час сну.

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Паливний завод

Цей орган допомагає підтримувати енергетичний баланс. Це не тільки великий резервуар для швидкого палива (глюкози), він також накопичує жирні кислоти. Коли закінчується глюкоза, печінка може перетворювати ці жирні кислоти в іншу форму енергії, яка називається кетонами.

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Хімічний завод

Печінка використовує поживні речовини для виробництва сотні інших сполук, необхідних організму. Крім іншого, вона розщеплює їжу, яку ми їмо, перетворює амінокислоти в корисні білки, доставляє вітаміни в певні частини нашого тіла і допомагає зупинити кровотечу після травми.

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нейтралізатор

Печінка допомагає позбутися відходів, так званих білірубінів, вони утворюються при руйнуванні еритроцитів. Якщо печінка працює погано, в вашому організмі може накопичуватися дуже багато білірубіну – стан, який називається жовтяницею. Шкіра і білки очей стають жовтими. Аналіз крові допоможе лікарю встановити причину.

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