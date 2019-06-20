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/Гепатологія

Розроблено новий метод діагностики хвороб печінки: в чому суть

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Вчені з Університету Пенсільванії в США запропонували новий метод діагностики фіброзу печінки, який є одним з ознак такого захворювання, як цироз.

Підхід є неінвазивним і базується на кількісному аналізі даних, отриманих при ультразвуковому дослідженні (УЗД) в В-режимі. Результати роботи опубліковані в журналі Nature.

При В-режимі сканер видає двомірне зображення анатомічних структур, дозволяючи спостерігати за ними в режимі реального часу.

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На сьогодні біопсія печінки є золотим стандартом для оцінки фіброзу, вона проводиться черезшкірно, а стан органу оцінюється з використанням напівкількісної системи. Проте існують обмеження для цієї процедури, включаючи ускладнення, помилки вибірки та людський фактор.

Розроблено новий метод діагностики хвороб печінки: в чому суть

Ілюстрація

Найбільш поширеними причинами цирозу є алкогольні захворювання печінки, гепатит С і В. Крім того, збільшується число цирозів, викликаних неалкогольним ожирінням печінки внаслідок метаболічного синдрому. При всіх цих станах хронічне запалення в органі призводить до фіброзу – заміни гепатоцитів сполучною тканиною.

Раніше MedOboz писав, що вчені в Великобританії випробовують новий скринінг-тест на рак простати, щоб з'ясувати, чи можна буде використовувати його в рутинній практиці.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
діагностиказдоров'ядослідження
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