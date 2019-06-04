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/Гепатологія

Популярний лікарський засіб може врятувати печінку: результати досліджень

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Дослідження, проведене вченими в Массачусетській лікарні загального профілю і Гарвардській медичній школі в Бостоні, показало, що щоденний прийом аспірину може запобігти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) в фіброз печінки і неалкогольний стеатогепатит (НАСГ).

Результати були опубліковані в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology, повідомляє видання Medscape.

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"Наше дослідження було першим проспективним дослідженням такого роду, яке продемонструвало, що аспірин асоційований з менш обтяжливою гістологією печінки у пацієнтів з НАЖБП, і що щоденний прийом препарату пов'язаний зі зменшенням ризику розвитку фіброзу печінки", - відзначає Трейсі Саймон, доктор медицини.

Популярний лікарський засіб може врятувати печінку: результати досліджень

У цих результатів є великий потенціал, кажуть вчені. Вони можуть вплинути на лікування пацієнтів з жировою хворобою печінки, для яких немає профілактичних препаратів, які уповільнюють прогресування хвороби.

На думку Саймон, важливість дослідження полягає в подальшому просуванні в цій області, щоб спробувати краще охарактеризувати роль аспірину в запобіганні прогресування фіброзу або в запобіганні розвитку НАСГ.

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