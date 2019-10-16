Дати шанс на здорове та повноцінне життя одному пацієнту чи тридцятьом?

Радниця міністра охорони здоров‘я Ольга Голубовська продовжує переконувати у необхідності включення до закупівель на 2020 рік дорогих препаратів для лікування вірусного гепатиту С (омбітасвір/парітапревір/ритонавір та дасабувір (3D-режим).

Цього року зібрано заявки з регіонів – і 57% всього бюджету 2019 року буде витрачено на закупівлю дорогих препаратів, якими можна пролікувати лише 710 пацієнтів. За решту бюджету буде закуплено ліки для решти 14 258 пацієнтів.

Це мало нагадує раціональне використання коштів та піклування про здоров’я нації. Особливо, якщо брати до уваги, що виробляє ці дорогі ліки компанія, від якої Ольга Голубовська задекларувала гонорар.

Завдяки такому неефективному підходу лікування можуть отримати лише 18% людей, які вже мають встановлений діагноз і перебувають під медичним спостереженням. Загалом це – близько 5% від оціночної кількості людей із гепатитом С. Такі рішення унеможливлюють елімінацію гепатиту. Нові люди інфікуватимуться, а пацієнти які вилікувались наражатимуться і далі на повторне інфікування.

За підтримки ВООЗ та CDA встановлено, що для подолання проблеми гепатиту С щороку необхідно лікувати близько 60 000 пацієнтів. Забезпечити це без заходів спрямованих на ефективне використання наявних ресурсів наразі неможливо. Тому єдиною виваженою позицією є відмова від закупівлі 3D-режиму у 2020 році. Це дасть змогу вилікувати вдвічі більше пацієнтів.

FB Уляни Супрун

Коли стара “медична еліта” намагається пролобіювати свої інтереси, вона вдається до спекуляцій на тему нібито дискримінації окремих категорій пацієнтів або нібито неефективних програм лікування в минулому. Цього разу “медичні експерти” заявляють, що держава не дбає про пацієнтів із нирковою недостатністю або неефективністю лікування у минулому. Проте ніхто не згадує про лікування ще 30 пацієнтів. Якщо проаналізувати попередні закупівлі, маніпуляція стає очевидною.

Цього року поставлено 621 курс 3D-режиму і 710 курсів буде закуплено за кошти 2019 року. Це дасть можливість пролікувати всіх пацієнтів із нирковою недостатністю та попереднім не успішним досвідом лікування, які потребують термінового лікування. Тобто ніхто не лишає пацієнтів без необхідних препаратів, мова йде лише про те, щоб зупинити нераціональне використання коштів.

Уряд не має допустити того, щоб понад 80% пацієнтів із гепатитом С залишилися без ефективного лікування.

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