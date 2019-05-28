Хвороби печінки обрушилися на непитущих людей. І тому лише одна причина

Все більше людей страждають від серйозних проблем з печінкою, хоча не зловживають по життю алкогольними напоями, - причиною цього є ожиріння.

Свою історію про це розповіла 52-річна менеджер цифрових проектів Елісон Джонсон для Daily Mail.

Відзначається, що коли у жінки почалися проблеми з печінкою, лікарі припустили, що вона сильно випиває, однак, вона пила не більш 1-2 пляшок пива в тиждень, в той час як причиною хвороби стала зайва вага.

При зрості в 170 сантиметрів Елісон важила майже 110 кілограмів, і лікарі встановили, що якщо вона не схудне, то помре через пару років.

Виною всьому так звана неалкогольна жирова хвороба печінки, яка зустрічається все частіше з ростом числа людей, які страждають від ожиріння.

При надмірній вазі жир відкладається не тільки під шкірою, а й навколо органів, всередині них. Коли відбувається накопичення жирових клітин в печінці, може початися запалення і навіть з'явитися рубці.

Запалення називається "неалкогольний стеатогепатит", воно розвивається у кожного четвертого з НАЖХП, що може в підсумку призвести до печінкової недостатності і навіть раку.

Читайте на MedOboz про симптоми і профілактику стеатогепатиту неалкогольного.

Згідно з прогнозами, в найближчі роки, якщо не буде знижено темпи поширення ожиріння, все більше людей будуть страждати від цієї хвороби, можлива навіть "епідемія".

Цікаво, що НАЖХП в 5% випадків зустрічається у людей без зайвої ваги, її розвиток провокують проблеми з щитовидною залозою. Серйозним фактором розвитку виступає і діабет.

У неалкогольної жирової хвороби печінки найскладніше це діагностика, оскільки спочатку немає ніяких симптомів, поки не стає занадто пізно, - тоді вже з'являється жовтяниця, сильні болі в животі, темна сеча, чорні смолисті випорожнення, свербіж шкіри, набряки.

На ранніх стадіях розпізнати її можна за допомогою аналізу крові або транзієнтної еластографії.

Нагадаємо, що в останні роки також зростає кількість летальних випадків захворювання на рак серед людей, які ніколи не курили, що теж є надзвичайно тривожною тенденцією.

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