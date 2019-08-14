Гепатит: причини, симптоми, шляхи передачі, лікування

Гепатит – це запалення печінки, яке може бути викликане наркотиками, вживанням алкоголю або певними захворюваннями. Але в більшості випадків воно викликане вірусом – вірусний гепатит, і найбільш поширеними формами є гепатит А, В і С.

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Симптоми гепатиту

Іноді в перші тижні після зараження симптоми гепатиту відсутні – гостра фаза. Але коли симптоми типів A, B і C з'являються, вони можуть включати втому, нудоту, поганий апетит, біль у животі, помірну лихоманку або жовту шкіру або очі. Коли гепатит B і C стають хронічними, вони можуть протікати безсимптомно протягом багатьох років. На той час, коли з'являться які-небудь попереджувальні ознаки, печінка вже може бути пошкоджена.

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Гепатит А: що відбувається?

Гепатит А дуже заразний і може передаватися від людини до людини в самих різних умовах. Зазвичай вірус викликає тільки легке захворювання, і багато інфікованих людей можуть взагалі не усвідомлювати, що вони хворі. Вірус майже завжди зникає сам по собі і не викликає довготривалого ушкодження печінки.

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Гепатит А: як він поширюється?

Вірус зазвичай поширюється через їжу або воду. Їжу можна "заразити", якщо її торкнеться людина з гепатитом, яка не вимила руки після відвідування туалету. Сирі молюски, фрукти, овочі і недоварені продукти є частими винуватцями спалахів гепатиту А. Вірус також може поширюватися в дитячих садах, якщо співробітники не піклуються про миття рук після зміни підгузників.

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Гепатит А: хто в небезпеці?

Основним фактором ризику гепатиту А є поїздка в країну або проживання в країні з високим рівнем захворюваності. Вживання в їжу сирих продуктів або питної води з-під крана може збільшити ризик під час подорожі. Діти, які відвідують дитячі садки, також мають підвищений ризик зараження гепатитом А.

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Гепатит B: що відбувається?

Багато дорослих, у яких гепатит В, протягом короткого часу мають легкі симптоми, а потім одужують самі. Але деякі люди не здатні очистити організм від вірусу, який викликає тривалу інфекцію. Майже 90% дітей, заражених вірусом, будуть переносити його все життя. Згодом гепатит В може призвести до серйозних проблем, таких як ушкодження печінки, печінкова недостатність і рак печінки.

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Гепатит В: як він поширюється?

Ви можете отримати його через контакт з кров'ю або біологічними рідинами зараженої людини. Найчастіше вірус передається при незахищеному сексі. Також можливо заразитися гепатитом В, якщо ви будете ділитися голками, бритвою або зубною щіткою з зараженою людиною. І заражена мати може передати вірус своїй дитині під час пологів. Гепатит В не поширюється при обіймах, спільному вживанні їжі або кашлі.

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Гепатит В: хто в небезпеці?

Будь-яка людина може заразитися гепатитом В, але люди, які мають кілька статевих партнерів або вживають заборонені наркотики, мають більш високий ризик. Інші фактори ризику включають в себе наявність медичного працівника, який піддається впливу крові, або життя з кимось, у кого є хронічний гепатит B.

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Гепатит С: що відбувається?

Близько 25% людей, які захворіли на гепатит С, перемагають вірус після короткочасної інфекції. Решта будуть носіями вірусу тривалий термін. Хронічний гепатит С може викликати дуже серйозні ускладнення, включаючи печінкову недостатність і рак печінки. Однак існують ефективні методи лікування вірусу.

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Гепатит С: як він поширюється?

Він поширюється через заражену кров. Спільне використання голок або інших предметів, які використовуються для ін'єкцій наркотиків, є найбільш поширеною причиною зараження. Татуаж або пірсинг інфікованою голкою є ще одним шляхом передачі. Мати може передати вірус своїй дитині при народженні. У рідкісних випадках незахищений секс є шляхом передачі гепатиту С, але ризик невеликий. Наявність декількох статевих партнерів, ВІЛ або грубий секс, мабуть, підвищують ризик поширення гепатиту С.

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Гепатит С: хто в небезпеці?

Люди, які вводили заборонені наркотики в будь-який час, навіть один раз, багато років тому, могли заразитися хронічним гепатитом С. Оскільки симптоми часто відсутні, багато колишніх споживачі наркотиків можуть не усвідомлювати, що у них є інфекція. Люди, які отримали переливання крові до 1992 року, також мають більш високий ризик. До цього року донорська кров не перевірялась наявність вірусу гепатиту С.

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Як діагностується гепатит?

Хронічний гепатит може спокійно атакувати печінку протягом багатьох років без будь-яких симптомів. Якщо інфекція не буде діагностована, піддана моніторингу та лікуванню, багато хто з цих людей в кінцевому підсумку будуть мати серйозні пошкодження печінки. На щастя, аналізи крові можуть визначити наявність вірусного гепатиту і його тип.

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Кого слід перевіряти на гепатит?

Тестування важливо для будь-якої людини зі згаданими вище факторами ризику, особливо для споживачів ін'єкційних наркотиків та людей, у яких було кілька статевих партнерів.

Що якщо у вас позитивний тест?

Якщо тест показує вірусний гепатит, потрібно вжити заходів, щоб захистити своїх близьких. При гепатиті А мити руки часто. При гепатиті В і С не використовуйте кусачки, бритви або зубні щітки. Гепатит B і іноді гепатит C можуть передаватися статевим шляхом. Переконайтеся, що всі у вашій родині отримують вакцину проти гепатиту В. Важливим кроком є відвідування фахівця для обговорення варіантів лікування.

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Лікування гепатиту А

Гепатит А майже завжди проходить сам по собі і ліки не потрібні. Якщо нудота є проблемою, спробуйте з'їсти кілька невеликих прийомів їжі протягом дня замість трьох великих. Пийте воду, сік або спортивні напої, щоб уникнути зневоднення. І уникайте важких вправ, поки не відчуєте себе краще.

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Лікування хронічного гепатиту В

Метою лікування хронічного гепатиту В є боротьба з вірусом і запобігання пошкодження печінки. Воно починається з регулярного моніторингу ознак захворювання печінки. Можуть допомогти противірусні препарати, але не всі можуть їх приймати. Обов'язково обговоріть ризики і переваги противірусної терапії з лікарем.

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Лікування хронічного гепатиту С

Останнім препаратом, схваленим FDA (Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США), є глекапревір і пібрентасвір (мавірет). Цей препарат пропонує більш короткий цикл лікування – 8 тижнів для дорослих пацієнтів, які не мають цирозу печінки і які раніше не проходили лікування. Тривалість лікування більша для тих, хто знаходиться на іншій стадії захворювання.

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Моніторинг хронічного гепатиту

Щоб впоратися з хронічним гепатитом B або C, лікар призначає регулярні аналізи крові, щоб перевірити, наскільки добре працює печінка. УЗД і КТ також можуть виявити ознаки пошкодження. Якщо вірус не викликає проблем з печінкою, лікування може не знадобитися. Але важливо регулярно проводити тести, щоб стежити за змінами. Ускладнення найлегше лікувати, якщо вони виявлені на ранній стадії.

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Ускладнення

Цироз

Одним з найбільш поширених ускладнень хронічного гепатиту є цироз печінки. Це рубці печінки, які можна виявити при біопсії. Цироз ускладнює роботу печінки і може привести до печінкової недостатності, небезпечного для життя стану. Симптоми включають втому, нудоту, втрату ваги і набряк в області живота і ніг. У важких випадках пацієнти можуть відчувати жовтяницю і сплутаність свідомості.

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Рак печінки

Вірусний гепатит є основною причиною раку печінки, тому людям з хронічним гепатитом В або С необхідний моніторинг, навіть якщо вони відчувають себе здоровими. Аналізи крові можуть виявити білки, які свідчать про наявність раку печінки. УЗД, комп'ютерна томографія і МРТ можуть виявити аномальні ураження печінки. Біопсія необхідна, щоб визначити, чи є ці області злоякісними. Пухлини, які виявляються рано, можуть бути видалені хірургічним шляхом. Але більшість видів раку печінки важко піддаються лікуванню.

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Пересадка печінки

Печінка є життєво важливим органом, який допомагає метаболізму, травленню, детоксикації та виробленню багатьох білків, необхідних організму. Якщо велика частина печінки пошкоджена і не підлягає відновленню, вона більше не зможе виконувати ці важливі функції. Люди не можуть жити без працюючої печінки. В цьому випадку пересадка органу може бути кращим варіантом.

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Вакцини проти гепатиту А і В

Існують вакцини для захисту від гепатиту A і B. Вони рекомендовані для дітей від 23 місяців і до 12 років і для дорослих, які планують подорожувати або працювати в районах зі спалахами гепатиту A або у яких є інші фактори ризику. Люди з хронічним гепатитом B або C також повинні отримати вакцину проти гепатиту A, якщо у них ще немає імунітету до цього захворювання. Вакцина проти гепатиту В рекомендується для всіх новонароджених при народженні і для дорослих, у яких є будь-який з факторів ризику, названих вище.

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