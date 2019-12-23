Біохімічний аналіз крові: про що "говорять" печінкові проби

Сьогодні поговоримо про порушення печінкового поглинання або кон'югації.

Погіршення поглинання або кон'югації може бути пов'язано з гемолізом. Як правило, причиною тому буває прийом певних препаратів (наприклад, рифампіцину), які зменшують поглинання білірубіну або синдром Жильбера. Набагато рідше непряма гіпербілірубінемія може бути викликана двома іншими генетичними розладами: синдромом Криглера–Найяра 1 і 2 типу.

Синдром Жильбера зустрічається у 3-7% населення. Порушення кон'югації білірубіну обумовлено зниженням активності УДФ-глюкуронілтрансфераза (UDP). У пацієнтів спостерігається легка некон'югована білірубінемія, майже завжди вона не перевищує рівень в 6 мг/дл (103 мкмоль/л). Показники можуть коливатися, а жовтяниця зазвичай проявляється тільки в певні періоди загострення хвороби або під час голодування. В цілому, у здорової дорослої людини з помірно підвищеним некон'югованим білірубіном і відсутністю ознак гемолізу можна поставити діагноз "синдром Жильбера" без додаткового обстеження.

Синдром Криглера–Найяра 1 типу вкрай рідкісний стан, що зустрічається у новонароджених і характеризується важкою жовтяницею (білірубін більше 20 мг/дл (342 мкмоль/л) і неврологічними порушеннями через ядерну жовтяницю. Синдром Криглера–Найяра 2 типу зустрічається частіше, ніж 1 типу. Дорослі пацієнти живуть з рівнем білірубіну в районі від 6 до 25 мг/дл (103-428 мкмоль/л).

Аналіз крові: печінкові проби Колаж

Кон'югована (пряма) білірубінемія – ізольоване підвищення кон'югованого білірубіну може зустрічатися при рідкісних спадкових станах: синдромі Дабина–Джонсона і синдромі Ротора. Їх слід підозрювати у пацієнтів з невеликою гіпербілірубінемією за відсутності інших відхилень в біохімічному аналізі крові. Розрізнити ці синдроми можна, але клінічно у цьому немає необхідності через їх доброякісний перебіг. У дітей може знадобитися діагностика інших спадкових захворювань, викликаних мутацією одного з переносників жовчної солі.

Ізольоване порушення синтетичного тесту печінки

Порушення в таких тестах як визначення протромбінового часу або рівня альбуміну часто спостерігається у пацієнтів з хронічними хворобами печінки поряд з іншими відхиленнями в аналізах. Їх слід оцінювати, виходячи з переважаючих патологій.

Коли направляти до вузького спеціаліста?

Про залучення гастроентеролога або гепатолога слід задуматися при непоясненному і стійкому підвищенні печінкових ферментів в біохімічному аналізі крові (в 2 і більше разів для амінотрансфераз і в 1,5 рази для лужної фосфатази), а також якщо ви розглядаєте призначення біопсії печінки. Якщо аналізи пацієнта нормалізувалися або залишаються злегка підвищеними, слід віддати перевагу вичікувальній тактиці і попросити пацієнта перездати аналізи через півроку.

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