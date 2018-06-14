6 незвичайних ознак хвороби печінки

У нашому організмі все взаємопов'язано, тому порушення в одному органі може відобразитися на зовсім іншому.

Такі самі справи і з печінкою - досить їй дати слабинку, як реагує весь організм в цілому. І дізнатися про порушення можна не відразу, адже симптоми можуть вказувати на що завгодно, тільки не на неї.

MEDOBOZ підготував для вас список незвичайних симптомів хвороб печінки, які повинні стати приводом для позапланового обстеження у лікаря.

Збільшений живіт

Зазвичай появу животика пов'язують із зайвою вагою. Але буває, що при нормальній вазі і відсутності проблем з фігурою живіт поступово стає схожим на "вагітний". Причиною тому може бути дисфункція печінки, при якій в животі накопичується рідина.

Цей стан називається асцитом. В такому випадку рівні альбуміну і білків в крові і рідині зберігаються. Це і призводить до скопичення рідини в животі.

Біль в животі

Біль в животі, особливо в правому верхньому його кутку, також є ознакою пошкодження печінки. Цей біль може супроводжуватися асцитом.

Характер болю найчастіше пульсуючий або колючий, при цьому неприємні відчуття не йдуть, поки не прийняти ліки.

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Висипання на шкіру

Свербіж шкіри, яка не зникає, незрозуміла висипка і надмірна чутливість шкіри - все це може стати приводом для візиту до гепатолога або гастроентеролога. Адже при порушеннях в печінці виникає збій ряду метаболічних процесів, що в першу чергу проявляється на найбільшому органі - шкірі.

Діарея або запор

І те, і інше часто списується на "не те щось з'їв". Але якщо розлад травлення проявляється неодноразово і триває більше місяця, варто підозрювати печінку.

Адже вона є частиною травної системи, тому збій може проявитися в будь-якій точці.

Набряклість ніг

Пошкодження печінки також може привести до затримки рідини в ногах, щиколотках і стопах. Це відбувається тому, що порушення функції печінки перешкоджає здатності організму продукувати і розподіляти білки. У свою чергу такий збій викликає проблеми з кровообігом і циркуляцією рідини - вона накопичується в нижніх кінцівках в силу гравітації.

Хронічна втома

Хронічна втома, м'язова і розумова слабкість, порушення пам'яті - все це також може "кричати" про порушення печінки.

Така реакція викликана змінами в хімії мозку і рівнями гормонів, які є результатом порушення функції печінки. Зокрема, зміна рівнів кортикотропина, серотоніну і норадреналіну є причиною втрати життєвої енергії.

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