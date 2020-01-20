"Янгол бореться за дитинство": українців просять врятувати дитину зі страшним діагнозом

Українців просять допомогти в реабілітації трирічного Михайла Заводаєва, якому лікарі поставили діагноз ДЦП 4-го рівня.

Як повідомила у Facebook його мама Анна Заводаєва, хлопчик народився раніше за термін і пройшов довгий шлях відновлення.

"Він завжди відставав у розвитку, як розумово, так і фізично, коли йому було рік і два місяці, лікарі поставили йому страшний діагноз – ДЦП 4-й рівень. Прогнози лікарів були погані і шансів дитині ніхто не давав, "лікарі не боги, мамо, і все тільки у ваших руках, але шанси дуже маленькі". Ось із такими словами ми вийшли на стежку війни, війни з цією недугою", – розповіла українка.

Заводаєва зазначила, що останній рік дитина пройшла 11 реабілітацій, два курси голкорефлексотерапії, лікування в нутриціології, величезну кількість консультацій та досліджень.

Анна із сином Михайлом Facebook Анна Заводаєва

"Все це коштує величезних грошей, нам ніколи не впоратися без допомоги людей, для яких ця дитина стала маленьким і сильним янголом, який відчайдушно бореться за своє здорове дитинство. Я, як мама цього малюка, прошу сьогодні підтримати наш збір на п'ять курсів реабілітації", – написала вона.

Банківська картка для допомоги: 4731 2191 2104 7009 (Заводаєва Анна Олександрівна).

Михайло Заводаєв Facebook Анна Заводаєва

Рахунок на лікування Facebook Анна Заводаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річній Луїзі Дунайській, якій поставлено діагноз "аденокарцинома змішаного типу кардіального відділу шлунку за участю стравоходу", треба провести лікування і надати медичну допомогу.

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