Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Прохання про допомогу

"Янгол бореться за дитинство": українців просять врятувати дитину зі страшним діагнозом

1.2т
Читати матеріал російською

Українців просять допомогти в реабілітації трирічного Михайла Заводаєва, якому лікарі поставили діагноз ДЦП 4-го рівня.

Як повідомила у Facebook його мама Анна Заводаєва, хлопчик народився раніше за термін і пройшов довгий шлях відновлення.

"Він завжди відставав у розвитку, як розумово, так і фізично, коли йому було рік і два місяці, лікарі поставили йому страшний діагноз – ДЦП 4-й рівень. Прогнози лікарів були погані і шансів дитині ніхто не давав, "лікарі не боги, мамо, і все тільки у ваших руках, але шанси дуже маленькі". Ось із такими словами ми вийшли на стежку війни, війни з цією недугою", – розповіла українка.

Новини
Перші симптоми раку: лікар розповів, як вчасно врятувати своє життя

Заводаєва зазначила, що останній рік дитина пройшла 11 реабілітацій, два курси голкорефлексотерапії, лікування в нутриціології, величезну кількість консультацій та досліджень.

Анна із сином Михайлом

Анна із сином Михайлом

Facebook Анна Заводаєва

"Все це коштує величезних грошей, нам ніколи не впоратися без допомоги людей, для яких ця дитина стала маленьким і сильним янголом, який відчайдушно бореться за своє здорове дитинство. Я, як мама цього малюка, прошу сьогодні підтримати наш збір на п'ять курсів реабілітації", – написала вона.

Банківська картка для допомоги: 4731 2191 2104 7009 (Заводаєва Анна Олександрівна).

Михайло Заводаєв

Михайло Заводаєв

Facebook Анна Заводаєва

Рахунок на лікування

Рахунок на лікування

Facebook Анна Заводаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річній Луїзі Дунайській, якій поставлено діагноз "аденокарцинома змішаного типу кардіального відділу шлунку за участю стравоходу", треба провести лікування і надати медичну допомогу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
медицина діти дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини