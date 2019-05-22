Рак у Яніни Соколової: що відомо про її хворобу і її проект

Відома українська журналіст і ведуча Яніна Соколова, яка змогла подолати рак, запускає проект з допомоги онкохворим українцям.

Він називається "Я, Ніна" і про це вона висловилася на своїх сторінках в соцмережах.

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Відзначається, що про страшну хворобу 35-річна жінка дізналася 7 місяців тому, пройшла через 30 процедур променевої терапії, чотири курси хіміотерапії, втратила кілька органів, волосся, вії та брови.

Варто зауважити, що за її словами важко визначити, який саме вид раку у неї діагностували.

"Я лежала в реанімації, підключена до апаратів, нашпигована катетерами по всьому тілу і з дірками в животі", - говорить Соколова.

Після одужання вона нагадує, що приблизно кожен 42 українець хворий на рак і потребує допомоги.

У зв'язку з цим, вона вирішила запустити проект "Я, Ніна" під гаслом "Варто жити", в рамках якого вирішено випустити книгу, кліп, фільм. З цією метою зараз активно ведеться збір коштів на фінансування.

В цілому проект буде спрямовано на підтримку закону про легалізацію медичної марихуани, розвиток служб допомоги, профілактичних обстежень на онкологічні хвороби.

На даний момент проект підтримали вже майже 300 осіб, які пожертвували понад 140 тисяч гривень (з 4 млн грн необхідних на реалізацію).

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