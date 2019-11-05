Молодій дівчині терміново потрібна допомога

25-річній Луїзі, якій поставлено діагноз "аденокарцинома змішаного типу кардіального відділу шлунку за участі стравоходу", потрібно провести оперативне лікування та надати паліативну допомогу.

Відповідний пост дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Вже два роки я невпинно стараюся стримувати рак в своєму організмі. За цей час я перенесла більше ніж 30 хіміотерапій, включаючи експериментальні таблетовані форми", – розповідає Луїза. Через обмежену кількість зареєстрованих препаратів в країні, лікування змушені були продовжити за кордоном. Проте, за словами дівчини, дива, на яке так розраховували, не сталося.

Через виснаження організму після проведення хіміотерапевтичного лікування, Луїза потрапила до лікарні, де було проведено 3 операції для відновлення прохідності кишківника. Зараз вона знаходиться на реабілітації та чекає на подальше лікування.

Реквізити для допомоги

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