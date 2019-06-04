Мати Кирила Тлявова звернулася за допомогою для недоношеної дівчинки

Мати п'ятирічного Кирила, який напередодні помер після п'яної поліцейської стрілянини в Переяслав-Хмельницькому, Тетяна Тлявова, попросила про допомогу.

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі 3 червня.

Відзначається, що жінка зробила репост запису благодійної організації "Мама і немовля" із закликом допомогти дитині, - дівчинка народилася завчасно і потребує операції на головному мозку.

"Крихітна недоношена Даринка ТЕРМІНОВО потребує операції! Лялечка у лікарні!", - йдеться в повідомленні.

Сім'я дівчинки робить все можливе для порятунку дитини, але не може повністю вирішити самостійно фінансову сторону питання.

За словами волонтерів, для проведення операції потрібно купити витратних матеріалів на 16 тисяч гривень.

Читайте на MedOboz все про причини і можливі наслідки передчасних пологів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!