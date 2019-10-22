Гроші і ліки не потрібні: в Україні просять про термінову допомогу для дівчини-хірурга

У мережі просять допомоги для хірурга Київського центру хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози і доцент Національного медичного університету імені Богомольця Тетяни Лубенець - вона потрапила в реанімацію з діагнозом гострий гемоліз.

Про це розповіла її сестра Ірина Лубенець на своїй сторінці в Facebook. Зараз жінка перебуває в критичному стані. Вона потребує переливання крові.

"Все, що реально, ми робимо. Ні фінансова, ні медикаментозна допомога на даний момент не потрібна. Єдине, про що зараз попросили лікарі, якщо у когось група крові 1 мінус, під'їхати до центрального банку крові за адресою: вул. Максима Берлінського, 12 і здати пробу своєї крові і залишити контакти", - зазначила дівчина.

Тетяна Лубенець потребує допомоги

За її словами, складність навіть не у відсутності крові як такої в банку крові, а в тому, що жодна з них не сумісна.

"Вранці у неї візьмуть нові зразки крові, після введення імуноглобуліну, і будуть поєднувати заново всю кров в наявності. Я являюсь першим в черзі донором, але для перестраховки нам потрібно якомога більше варіантів. У банку крові в курсі про цю ситуацію, потрібно сказати , що кров для Лубенець Тетяни Вікторівни з 10 лікарні. Заздалегідь всім вдячна", - написала дівчина.

Тетяну Лубенець називають хірургом від Бога. Багатьом українцям вона реально рятувала життя.

"Я дякую долі, що дісталася в руки фахівцям від Бога. Лубенець Тетяна Вікторівна - це маленька, тендітна дівчина, але втре носа багатьом світилам", - так відгукується про молодого лікаря одна з її пацієнток.

Як писав OBOZREVATEL, 27-річний Ілля Карпов, майданівець 3-ої Сотні, боєць батальйону ім. Кульчицького з важкими пораненнями був доставлений до Києва - йому потрібна допомога.

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