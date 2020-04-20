Харківське ТОВ "Здоров'я народу" через суди блокує поставки ліків від COVID-19 в Україні

Харківське підприємство ТОВ "Здоров'я народу", яке бореться за монополію на фармринку сильнодіючих препаратів, блокує поставки в лікарні ліків, необхідних для лікування пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляють Українські новини.

Йдеться про препарати фентаніл, діазепам, морфін і промедол, які відповідно до постанови Кабміну від 20 березня 2020 року №225 є стратегічними і повинні поставлятися в медустанови в пріоритетному порядку. ТОВ "Здоров'я народу" через суди блокує поставки: домагається відкриття провадження і забезпечення позову, в результаті чого ввезення і реалізація ліків тимчасово блокуються. "Поки така заборона діє, медпрепарати лежать (на складах - ред.), І термін їх придатності закінчується. Потім рішення суду по суті спору вже не має ніякого значення, адже продукція знищена", – пише видання.

Компанія діє методом "патентного троллінгу": подає заявку на реєстрацію патенту на препарат, не будучи винахідником або виробником продукції. Отриманий патент ТОВ "Здоров'я народу" використовує для захисту "інтелектуальної власності" і домагається заборони на ввезення і розповсюдження товару в Україні.

За такою схемою ТОВ "Здоров'я народу" присвоїло собі продукцію виробництва АТ "Кальцекс" (Kalceks, AS, Латвія). Перераховані вище лікарські препарати ввезені в 2018 році на територію України і знаходиться на складах дистриб'юторів і більш ніж в 40 медичних установах України, але не можуть бути використані. Харківське підприємство "зареєструвало" за собою патенти на ліки, аналогічні тим, які постачає в Україну "Кальцекс": морфін, діазепам, промедол і фентаніл. Незважаючи на рішення Верховного суду про визнання патентів недійсними, ТОВ "Здоров'я народу" продовжує закидати суди позовами до одних і тих же відповідачів з аналогічним предметом спору. З початком пандемії їх число різко зросла.

Так, з 30 березня 2020 року по 7 квітня 2020 року в Печерський районний суд Києва надійшло 10 таких "штучних" позовів, відповідачами в яких виступають "ДІАТ" і ПАТ "Державна акціонерна компанія "Ліки України". Позови подані в інтересах ТОВ "Здоров'я народу", щоб заблокувати роботу дистриб'юторів з ввезення і реалізації ліків виробництва "Кальцекс". Позови були повернуті позивачам і ті подали їх по другому і навіть по третьому разу. Аналогічна ситуація в Харкова: в Госпсуд Харківської області подано 14 аналогічних позовів, до Харківського окружного ой адмінсуд - 11, в Московський райсуд Харкова - 5, в Харківський райсуд Харківської області - 4 позови.

"Монопольне положення виробника ТОВ "Здоров'я народу" оплачують звичайні споживачі і бюджет України", – йдеться в статті.