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Хаос, істерика, погрози і табу на Супрун: спливли гучні деталі роботи МОЗ України

10.1т
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У Міністерстві охорони здоров'я України, яке очолила Зоряна Скалецька, почалися скандали, пресинг старих працівників, а також хаос і плутанина.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції відомства Ірина Литовченко.

За словами чиновниці, у Скалецької абсолютно немає досвіду управління великою організацією, і це перетворило міністерство на "фабрику з виробництва паперів". Крім того, колектив постійно намагаються підставляти, змушуючи публікувати фейки на офіційних сторінках.

"В обід в.о. держсекретаря Міністерства охорони здоров'я (це начальниця всіх держслужбовців. – Ред.) подзвонила системним адміністраторам сайту МОЗ і сказала, що у них є п'ять хвилин, щоб із сайту зникли всі згадки про попередню політичну команду: новини, фотографії, відео. Системні адміністратори виконали доручення. О 9-й вечора надійшло мені доручення: розмістити на Facebook міністерства антифейк-повідомлення, що нібито трапився технічний збій і всі новини із сайту зникли випадково, сервер відремонтований", – розповіла Литовченко про підступні маніпуляції керівництва.

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Крім того, наголосила вона, працівникам суворо заборонено згадувати навіть у документах прізвище колишньої керівниці відомства Уляни Супрун.

"Ще в перші тижні роботи міністерки мене змусили переписувати всі протоколи міжнародних зустрічей і довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, "бо Зоряна нервується", – зізналася Литовченко.

Також вона розповіла про те, як працівників міністерства намагаються підловити на порушенні дисципліни і тиснуть погрозами.

МОЗ України

МОЗ України

"Сюди приходила дивна людина, її приводила Інна Солодка (нинішня в.о. державного секретаря Міністерства охорони здоров'я, яка керує всіма держслужбовцями. – Ред). Вона просила охорону не записувати його ім'я і прізвище. Він почав ходити і погрожувати працівникам, вимагати документи, особисті справи, вривався у приміщення відділу кадрів, де зберігаються особисті справи, хоча не мав права. Його просили звідти піти, викликали охорону. Він порадив мені уважніше стежити за своїм здоров'ям і не ходити вечорами самій. Це було страшно", – розповідає деталі скандалу Литовченко.

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Крім того, вона наголосила, що вся комунікація керівництва в міністерстві ведеться в істерично-агресивному тоні, а на людей постійно кричать.

"Із заступниками міністра дуже важко працювати, бо вони самі не розуміють, що повинні робити. Вони не мають права підписувати листи і доручення давати, бо немає затвердженого переліку своїх повноважень. Заходиш до держсекретарки, чуєш, як в.о. держсекретарки кричить на секретарок міністерки. Міністерка кричить на заступника міністра, паперами кидаються люди. Постійні якісь крики, істерики", – зізналася Литовченко, зазначивши, що іноді люди отримують догани просто за те, що друкують прізвище міністерки на табличці занадто дрібним шрифтом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Зоряна Скалецька Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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