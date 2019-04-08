Жінці, яка страждає від болю, тільки через 11 років поставили правильний діагноз

Нетипові болі можуть бути симптомом поширеного гінекологічного захворювання. Мешканка Великобританії Емма Вільямс-Таллі довгі роки страждає від ендометріозу, при якому клітини слизової оболонки матки ростуть в інших частинах тіла – маткових трубах, кишечнику, іноді в легенях, мозку. Ендометріоз викликає сильні болі, безпліддя, втому і депресію.

Через недостатню інформативність ультразвукової діагностики на ранніх стадія хвороби, а також недостатню обізнаність жінок, щоб встановити діагноз часто потрібні роки. Еммі треба було 11 років, щоб отримати діагноз, від якого страждає кожна 10 жінка.

Лікарі не давали Еммі марних надій на можливість мати дитину. Але через кілька місяців після весілля пара дізналася, що стане батьками. Хвороба не стала перешкодою для народження доньки.

Після пологів стан здоров'я Емми погіршився і її очікували 3 складні операції, які могли полегшити біль. На жаль, це не принесло очікуваних результатів, але не дивлячись на це, Емма хоче підвищити обізнаність жінок Великобританії про ендометріоз і допомогти тим, хто бореться з цим захворюванням. Вона створила благодійний календар, щоб зібрати кошти для благодійної організації Endometriosis UK.

Ризик захворіти ендометріозом підвищується серед жінок репродуктивного віку. Ендометрій, який розростається в інших органах, чутливий до гормонів, як і ендометрій матки. Він змінюється протягом місяця, що проявляється кровотечами, які є причиною запалення навколишніх тканин і сильного болю.

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