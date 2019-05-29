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/Гінекологія

Жінка залишилася безплідною, самотньою і безробітною через лікарську помилку

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27-річна Челсі Томас залишилася безплідною після лікарської помилки під час проведення гінекологічної операції, - лікарі видалили здорову маткову трубу.

Про це вона розповіла BBC.

Відзначається, що в березні 2018 року вона потрапила в лікарню, де їй видалили ліву фаллопієву трубу, яка була здоровою, на відміну від правої.

Через тиждень вона продовжувала відчувати нестерпний біль і знову звернулася до медиків, після чого і було виявлено помилку, - її визнали "прикрою", але виправити нічого вже не змогли, оскільки жінка залишилася безплідною і більше не зможе народити без ЕКО.

Жінка залишилася безплідною, самотньою і безробітною через лікарську помилку

Лікар, який допустив промах, каже, що права труба "виглядала здоровою".

Хоча у Челсі вже є шестирічний син, лікарська помилка "зруйнувала все", як вона каже, після цього вона впала в депресію, їй стає тільки гірше, доводиться проходити терапію.

Через всіх цих складнощів жінка залишилася без партнера і роботи.

Нагадаємо, раніше популярна блогер-веган пережила ранню менопаузу через своє харчування.

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Костина Екатерина
Костина Екатерина
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