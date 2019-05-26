Жінка дивом народила трійню, шокувавши лікарів

Лікарі ніколи не бачили нічого подібного, а убита горем молода жінка після операції з видалення позаматкової вагітності не могла повірити в те, що відбувається, коли через кілька тижнів виявилося, що незважаючи ні на що вона все ще вагітна. Причому відразу трійнею!

Стейсі Флетчер повернулася в лікарню через кілька тижнів після того, як трагічно втратила дитину через позаматкову вагітність. Виявилося, що відразу три дитини в прямому сенсі "ховалися" в її утробі.

Цей випадок унікальний: незважаючи на екстрену операцію з видалення одного ембріона з фаллопієвої труби, ще три ембріони вижили в матці, але медики цього навіть не могли припустити.

Тепер Стейсі Флетчер тримає на руках новонароджених ідентичних близнюків Меган та Марі, і їх братика Олівера.

"Я до цього часу не можу повірити, що я мама трійнят - це здається нереальним. Коли після операції з видалення ембріона я продовжувала відчувати себе вагітною, я й уявити не могла, що насправді була вагітна. Це шокує", - зізнається 32-річна жінка.

Рідкісний стан, через який пройшла Стейсі Флетчер відомий як гетеротопічна вагітність.

Партнер Стейсі Даміан Тейлор зазначає: "Лікарі кажуть, що таке трапляється дуже рідко. І хоча вони і чули про це, але ніхто з них ніколи не стикався з таким у своїй практиці. Ніхто ніколи не чув про трійнят, які ховаються в матці. Здається , що шанси на це - мільйон до одного. Ми не можемо повірити, що нам так пощастило".

У Стейсі і Даміана вже був семирічний син Рис, коли вони захотіли другу дитину.

Після двох років безуспішних спроб завагітніти парі довелося пройти лікування від безпліддя.

"Лікарі поставили мені діагноз "полікістоз яєчників" і прописали препарат для лікування безпліддя "Кломід", щоб стимулювати овуляцію. Я була дуже рада, коли дізналася, що вагітна", - згадує мати трійнят.

Але радість швидко змінилася відчаєм, коли доставленій в лікарню Стейсі поставили сумний діагноз "позаматкова вагітність".

"Лікарі пояснили, що ембріон не може продовжувати зростати в фаллопієвій трубі, і якщо це станеться, я можу померти, так як це призведе до внутрішнього розриву. На щастя, вони змогли врятувати трубу, давши мені ліки для розчинення ембріона, і через кілька місяців я була рада знову завагітніти. Однак знову сталася трагедія, оскільки і цей ембріон розвивався в тій же фаллопієвій трубі", - говорить Стейсі.

Пошкоджена фаллопієва труба була видалена під час операції і надії подружжя розбилися об гірку реальність.

Але через два тижні після операції Стейсі все ще відчувала себе вагітною.

"Медики сказали мені, що рівень гормонів вагітності поступово зменшиться, але цього не відбулося. Я зробила тест на вагітність, і він був позитивним. Тому боячись, що зі мною щось не так, я здала кров на аналіз. Через день мене терміново викликали в лікарню для детального обстеження. Коли мені сказали, що рівень ХГЧ був дуже високим, я почала хвилюватися", - говорить Стейсі.

Всі були шоковані, коли лікар сказав, що чує два серцебиття ембріонів.

Стейсі швидко зателефонувала Даміану, який не міг повірити, що його дружина чекає двійню. А через 4 тижні майбутніх батьків приголомшили ще однією новиною - насправді жінка чекала не двійню, а трійню.

У двох ембріонів була спільна плацента, тому вони були ідентичні, а один був сам по собі.

8 лютого Стейсі зробили кесарів розтин і на світ з'явилися довгоочікувані діти.

Через те, що малюки були недоношеними, їм довелося пережити складні перші тижні життя. Але завдяки лікарям діти росли і міцніли, і через деякий час пара змогла повернутися додому зі здоровими малюками.

Стейсі говорить: "Мені дуже складно з ними. Здається, я ледь годую одну дитину, як інша вже потребує уваги. Але кожен раз, коли ми дивимося на нашу прекрасну сім'ю, ми не віримо своєму щастю".

Консультант з медицини плода в Innermost Healthcare доктор Брайан Бітті визнав, що випадки, подібні Стейсі, відбуваються неймовірно рідко.

"Це неймовырно. І диво, що вони все вижили", - додав він.

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