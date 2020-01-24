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/ Гінекологія

"Жалуешься на температуру – врач ищет рак": опыт с клиникой "Васеда"

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Реалии в нашей стране таковы, что рынок подчиняется одному закону: чем лучше, тем дороже. Да, запросы и возможности у всех разные. Это понятно. Но, если ты загнул цену и претендуешь называться, а то и быть, поставщиком качественного товара, то будь же добр, будь! Всем нам бы хотелось приходить в больничку за помощью и уходить с пониманием, что это все поправимо, и готовностью пройти лечение. Нам вовсе не в кайф покидать медучреждение с неутешительным результатом, прокленами в адрес врачей и пустым кошельком…

Итак, на повестке дня снова качество медицинских услуг. Как показывает опыт, частные клиники и лаборатории часто грешат крупными проколами. Например, неверно поставленным диагнозом, который введет пациента в такой ступор, от которого ему еще долго придется отходить. Медревизор получил инсайдерскую информацию от пациентки, обратившейся в приватную клинику.

Женщина обратилась к терапевту с "воспалительной" температурой, которая держалась у нее около трех недель. Выяснилось, что причина такого повышения – вирус. Были сданы стандартные анализы – все было в норме, человек абсолютно здоров. Чтобы исключить бронхит и пневмонию сделали снимок грудной клетки – тоже никаких отклонений.

Терапевт дала направление к гинекологу – возможная причина может скрываться в проблемах "по-женски". То есть, времени выжидать правильные дни цикла не было, поскольку три недели быть "прибитой" температурой и слабостью к постели – не самая лучшая перспектива.

Пациентка обратилась в частную клинику "Васеда", расположенную в Вишневом (город возле Киева), и записалась на прием к гинекологу Дюминой Анжелике Анатольевне. Выбор врача основывался на отзывах в интернете. Дюмина – молодой перспективный врач, которая помогла выздороветь многим женщинам.

Девушка оказалась действительно приятной. На приеме все шло как обычно – опрос, осмотр. По запросу пациентки врач сделала забор материала для ПАП-теста, а также предупредила, что "эти дни" начнутся не через 5-6 дней, как показывает календарь, а уже вот-вот. После осмотра доктор предложила "сделать УЗИ, раз вы уже пришли".

Услуги, оказанные в "Васеде"

Услуги, оказанные в "Васеде"

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Во время УЗИ гинеколог обнаружила "огромную кисту яичника с правой стороны – больше 7 см). Сперва врач начала говорить о медикаментозном лечении, и, если оно не поможет, возможно, придется делать операцию. Тут она резко переключилась в русло "оперировать нужно срочно, времени ждать нет, иначе могут быть осложнения". Гинеколог настойчиво записала женщину на прием-консультацию к другому врачу "Васеды", который и будет проводить операцию. Она даже обещала приехать на этот прием.

Результаты УЗИ, "Васеда"

Результаты УЗИ, "Васеда"

Результаты УЗИ, "Васеда"

Результаты УЗИ, "Васеда"

Заключение, которое дали в "Васеде"

Заключение, которое дали в "Васеде"

Поход к другому доктору назначили на следующую неделю. Пациентка предложила организовать "консилиум" уже после "этих дней", но врач была полна решительности, так как времени оттягивать нету. При этом в письменном заключении о необходимости операции нет ни слова, только прием противовоспалительных. Также назначили сдачу анализов на онкомаркеры! Сразу, без контрольного УЗИ через месяц! Зачем онкомаркеры? Чтобы перестраховаться (вытянуть больше денег) и устранить опасения больной (довести до состояния полусмерти). (С месячными докторица угадала, они начались на следующий день, это важный момент в истории).

Предложенная операция хоть и относится к малотравматичным, но ложиться на операционный стол, даже не попробовав полечиться медикаментозно, женщине не хотелось. Тем более, что никакого дискомфорта и других жалоб, кроме температуры (кстати, гинеколог сказала, что повышенная температура может быть от кисты элементарно) ничего не беспокоило – ни боли в животе, ни боли во время "близости". Потому пациентка решила обратиться к другим врачам, чтобы услышать альтернативное мнение. Но понимала, что если все скажут, что надо резать, то придется так и сделать.

В Киевском городском онкоцентре гинеколог, расспросив и осмотрев пациентку, имея результаты анализов, начала проливать свет на ситуацию: грамотный врач не назначит УЗИ непосредственно перед месячными, поскольку результат будет не достоверным.

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Повторное ультразвуковое обследование нашей пациентке провели сразу после "этих дней". Выяснилось, что киста таки есть, но на 2 сантиметра меньше, при чем находится она не справа, как "увидела" врач "Васеды", а слева! На вопрос, могла ли ситуация так кардинально измениться за 5 дней, врач ответила – вообще нет, просто первый гинеколог, которая делала первое УЗИ, перепутала стороны. Перепутала, бл*дь!

УЗИ, сделанное в Киевском городском онкоцентре

УЗИ, сделанное в Киевском городском онкоцентре

В общем, в онкоцентре назначили лечение и контрольное обследование. Будем посмотреть, но об операции речь пока не идет.

Женщина зареклась: "Больше в "Васеду" ни ногой! Не знаю, может это новый способ развести пациентов на дополнительные приемы, процедуры, а может и такой "толковый" врач попался. Нервов ушло при этом немерено, при чем не только моих".

Подумаешь, врач перепутала лево и право. Подумаешь, она не знает, когда нужно делать УЗИ женских половых органов. Подумаешь, что ей плевать на состояние пациентки после ее приема. Главное – у нее есть рвение лечить! Кажется, где-то мы свернули не туда. Почему врач слышит слово "температура" и начинает искать рак?! Васеда, привет!

"Жалуешься на температуру – врач ищет рак": опыт с клиникой "Васеда"

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
хвороба лікарська помилка
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