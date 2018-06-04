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Ольга Бєлоконь
Ольга Бєлоконь
Акушер-гінеколог, лікар-блогерВсі статті автора

Замершая беременность: обязательна ли операция?

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Каждая 3-5-я женщина переживает выкидыш/замершую беременность. Что же делать, если в матке есть остатки плодного яйца или если выкидыш не состоялся - беременность замерла и вся осталась в матке.

В современном мире вам могут предложить 3 варианта:

  • Хирургия (вакуум-аспирация, кюретаж полости матки);

  • Таблетки (мизопростол);

  • ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ тактика (а сепсис, разложение плодного яйца в матке, эндометрит, о которых вам наверняка рассказывали – просто глупости).

  • НО! Метод выбирается в зависимости от ваших личных предпочтений и вашего состояния.

  • Хирургия для тех, кто:

  • Не хочет ждать выкидыша и удалить беременность быстро и одномоментно;

  • Боится боли и кровотечения;

  • У кого есть противопоказания к использованию мизопростола или сопутствующие серьезные заболевания (нарушения свертываемости крови к примеру);

  • Кроме того, хирургия используется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке при наличии сильного кровотечения или если есть признаки септического аборта (инфицирования).

Возможные осложнения:

  • Осложнения, связанные с анестезией;

  • Перфорация (разрыв стенки) матки;

  • Травма шейки матки;

  • Восходящие инфекции;

  • Возникновение внутриматочных спаек, повреждение базального слоя эндометрия, что может быть причиной последующего бесплодия.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Ольга БєлоконьОльга Бєлоконь
Тема
жіноче здоров'я
Об'єкти
здоров'явагітність
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