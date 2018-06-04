Каждая 3-5-я женщина переживает выкидыш/замершую беременность. Что же делать, если в матке есть остатки плодного яйца или если выкидыш не состоялся - беременность замерла и вся осталась в матке.
В современном мире вам могут предложить 3 варианта:
Хирургия (вакуум-аспирация, кюретаж полости матки);
Таблетки (мизопростол);
ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ тактика (а сепсис, разложение плодного яйца в матке, эндометрит, о которых вам наверняка рассказывали – просто глупости).
НО! Метод выбирается в зависимости от ваших личных предпочтений и вашего состояния.
Хирургия для тех, кто:
Не хочет ждать выкидыша и удалить беременность быстро и одномоментно;
Боится боли и кровотечения;
У кого есть противопоказания к использованию мизопростола или сопутствующие серьезные заболевания (нарушения свертываемости крови к примеру);
Кроме того, хирургия используется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке при наличии сильного кровотечения или если есть признаки септического аборта (инфицирования).
Возможные осложнения:
Осложнения, связанные с анестезией;
Перфорация (разрыв стенки) матки;
Травма шейки матки;
Восходящие инфекции;
Возникновение внутриматочных спаек, повреждение базального слоя эндометрия, что может быть причиной последующего бесплодия.
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