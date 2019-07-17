Захищає цілий рік! Новий контрацептив вразив вчених

Дослідження, проведені в США, показали, що новий контрацептив у вигляді вагінального кільця захищає від вагітності терміном до року.

Медичний виріб під назвою Annovera запобігає запліднення шляхом повільного вивільнення гормонів естрогену і прогестерону. Його вивчення проводилося в Медичному коледжі Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

У тестуванні пристосування взяли участь 2200 жінок у віці від 18 до 40 років. Результати показали, що його ефективніть становить 97,5%.

З Annovera жінкам не потрібно кожен місяць ходити в аптеку і турбуватися про умови його зберігання. Контрацептив зроблений з м'якого пластику і має розмір близько 5 см в діаметрі. Також його можна видалити не більше ніж на 2 години, в цей час його дія зберігається.

Контрацептив у формі вагінального кільця Скріншот dailymail.co.uk

Вагінальне кільце Annovera everydayhealth.com

Результати випробувань опубліковані в The Lancet Global Health показали, що Annovera не має побічних ефектів. У серпні минулого року він був схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Раніше MedOboz писав, що розпізнавання ознак овуляції може підвищити шанси вдалого зачаття.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал