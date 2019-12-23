Як самостійно розібратися в результатах ПАП-тесту

ПАП-тест (тест Папаніколау) – мазок з шийки матки на виявлення "поганих" клітин (дисплазії, раку).

Робиться щорічно або рідше – залежить від рекомендацій вашого гінеколога і наявності або відсутності в організмі вірусу папіломи людини (ВПЛ).

ПАП-тест Ілюстрація

Результат NILM – ваша шийка матки абсолютно ЗДОРОВА! Не звертаємо уваги на слова "метаплазія", "паракератоз", "цитоліз", "койлоцити", "елементи хронічного запалення", "дегенеративні, реактивні зміни епітелію", це НОРМА, лікування ніякого НЕ ПОТРІБНО.

Що робити, якщо у вас у заключенні написано ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL?

Скріншот Instagram Ольга Білоконь

Скріншот Instagram Ольга Білоконь

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Скріншот Instagram Ольга Білоконь

Скріншот Instagram Ольга Білоконь

Скріншот Instagram Ольга Білоконь

Чи робити кольпоскопію, якщо наполягають або пропонують?

Скажу "так", ПАП-тест може помилятися, забір може бути зроблений неправильно, матеріал може бути неадекватний (мало клітин або взагалі їх немає та інші нюанси). У таких випадках кольпоскопія є хорошим доповненням, вона теж важлива. Але вона суб'єктивна і іноді не доповнює, не пояснює, а тільки ще більше збиває з пантелику.

Якщо лікар дійсно добре розбирається і правильно інтерпретує побачене в кольпоскоп – можна і зробити. Якщо компетентність лікаря під питанням, то це може призвести до непотрібних втручань на шийці матки. Помиляються звичайно всі і навіть най-най, але, в цілому, ймовірність помилки при правильному підході на будь-якому етапі мінімальна.

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