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/ Гінекологія

Як можна полегшити біль при пологах

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Не буває двох однакових пологів, також як і не буває двох жінок з однаковим ступенем родового болю. Прошу всіх порадників і "засуджувачів" інших жінок, яким може бути боляче не так, як було боляче вам, перечитати моє перше речення тисячу разів і ще стільки ж разів подумати, перш ніж міркувати про щось або комусь щось радити .

Як можна знизити больові відчуття під час пологів?

Терпіти? Дихати? Масаж, ванна, душ? Зробити "епідуралку"? Найкраще – це те, що підходить вам і те, що ви для себе обираєте! Ваш вибір залежить від ваших особистих переваг, культурних або релігійних переконань, технічних можливостей лікувального закладу, в якому ви народжуєте, рівня підготовки та професіоналізму лікаря акушера-гінеколога і анестезіолога, ступеня родового болю і вашого особистого бажання його полегшити.

Не потрібно ні на що "налаштовуватися" або чогось боятися, потрібно подумати про різні варіанти заздалегідь зібрати достовірну інформацію і обговорити це "з собою", з вашим лікарем, а також з лікарем анестезіологом, якщо буде потрібно.

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Є багато немедикаментозних методів полегшення родового болю, до них відносяться:

  • дихальні техніки;

  • метод Бредлі – можете про нього почитати, підкреслює природний підхід до народження і активну участь батька дитини в якості "тренера" при пологах;

  • вільне положення в пологах: ходьба, переміщення, зміна положення тіла;

  • підтримка професіоналів (доула, акушерка) і/або коханої/рідної людини (чоловіка, мами, сестри);

  • масаж попереку, ніг;

  • використання пакетів з льодом або грілок на область попереку або інші частини тіла;

  • акупунктура і точковий масаж;

  • прослуховування музики;

  • занурення в воду – душ, ванна;

  • візуалізація – уявлення себе в якомусь приємному місці, наприклад, на пляжі або в лісі.

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Знеболювання пологів

Знеболювання пологів

Ілюстрація

Ці всі методи спрямовані на відволікання від болю, "переключення" вашої уваги на інші речі.

У міру прогресу пологів маткові скорочення стають сильнішими і частішими. Деякі жінки можуть обирати медикаментозні методи знеболювання під час пологів, якщо вони цього хочуть. Це законне право жінок, що живуть в 21 столітті.

Золотим стандартом є епідуральна анестезія. Вона має свої переваги і недоліки, а також побічні ефекти.

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Автор
Ольга Бєлоконь Ольга Бєлоконь
Теми
Вагітність і пологи здоров'я
Тег
жінки
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