Втратила багато крові: контрацептиви мало не вбили мешканку Португалії

Медики з Португалії провели термінову операцію жінці, щоб видалити протизаплідний імплант з її легені.

Переміщення виробу, що вивільняє гормони, по тілу викликало маткову кровотечу, яка тривало протягом трьох місяців, повідомляє Daily Mail.

Жінка користувалася засобом контрацепції вісім років, перш ніж з'явилися перші ознаки порушень в її організмі.

Біль внизу живота pixabay.com

При первинному огляді лікарі не змогли виявити імплант (маленький жорсткий стрижень) в плечі пацієнтки. Однак за допомогою комп'ютерної томографії він був виявлений в її грудях – в нижній частині лівої легені.

Фахівці припустили, що пристрій міг зміститися з місця в руці і по венах та артеріях потрапити в легені. Вони також відзначили, що фактором ризику подібної міграції є метод розміщення виробу.

Протизаплідний імплант перемістився з руки в легеню dailymail.co.uk

Протизаплідний імплант перемістився з руки в легеню dailymail.co.uk

Як писав MedOboz, раніше проведені дослідження показали, що новий контрацептив у вигляді вагінального кільця захищає від вагітності на термін до року.

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