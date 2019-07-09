"Видаляли матку!" Стало відомо про "тортури" над працюючими жінками в Індії

В Індії переважна більшість жінок, особливо з малозабезпечених сімей і без освіти, змушені вдаватися до операції з видалення матки, щоб отримати роботу.

До представниць слабкої статі ставляться упереджено при працевлаштуванні через особливості їх фізіології. Так, в одному зі штатів країни за останні три роки тисячі молодих жінок стали жертвами гістеректомії, повідомляє ВСС.

У більшості випадків вони зробили це, щоб влаштуватися на збір цукрової тростини. Для роботодавців менструація – справжня проблема, адже жінки можуть пропустити один-два робочих дня.

Активісти, які працюють в регіоні, розповідають, що недобросовісні лікарі відразу рекомендують видаляти матку, незважаючи на те, що цю проблему можна лікувати медикаментозно.

Ілюстрація

Крім того, лікарі не пояснюють, які наслідки тягне операція, тому багато жінок вважають, що видалити матку – це цілком нормально.

Раніше MedOboz повідомляв, що біг на біговій доріжці не менше трьох разів на тиждень може полегшити біль під час менструації.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!