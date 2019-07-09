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/Гінекологія

"Видаляли матку!" Стало відомо про "тортури" над працюючими жінками в Індії

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В Індії переважна більшість жінок, особливо з малозабезпечених сімей і без освіти, змушені вдаватися до операції з видалення матки, щоб отримати роботу.

До представниць слабкої статі ставляться упереджено при працевлаштуванні через особливості їх фізіології. Так, в одному зі штатів країни за останні три роки тисячі молодих жінок стали жертвами гістеректомії, повідомляє ВСС.

У більшості випадків вони зробили це, щоб влаштуватися на збір цукрової тростини. Для роботодавців менструація – справжня проблема, адже жінки можуть пропустити один-два робочих дня.

Активісти, які працюють в регіоні, розповідають, що недобросовісні лікарі відразу рекомендують видаляти матку, незважаючи на те, що цю проблему можна лікувати медикаментозно.

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"Видаляли матку!" Стало відомо про "тортури" над працюючими жінками в Індії

Ілюстрація

Крім того, лікарі не пояснюють, які наслідки тягне операція, тому багато жінок вважають, що видалити матку – це цілком нормально.

Раніше MedOboz повідомляв, що біг на біговій доріжці не менше трьох разів на тиждень може полегшити біль під час менструації.

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Тема
жіноче здоров'я
Місце
Індія
Тег
трудове рабство
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