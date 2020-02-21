Ринок медичних препаратів сьогодні настільки величезний, що пацієнтові без спеціальної медичної освіти дуже складно розібратися, чи дійсно ефективні ті чи інші ліки в конкретному випадку або ж просто є в кращому випадку дорогою пустушкою.

"Є препарати, які не допоможуть вам завагітніти, "налагодити" цикл, відновити овуляцію, позбутися від спайок або хронічного ендометриту, ВПЛ, дисплазії шийки матки, СПКЯ, ендометріозу, фіброзно-кістозної "мастопатії" (це не хвороба, до речі, а особливість будови молочних залоз), міоми матки, поліпа ендометрію і ін. Вони неефективні і до деяких є питання щодо безпеки", – розповіла у себе в Instagram гінекологиня Ольга Білоконь, перш, ніж озвучити список цих ліків.

Отже, за її словами, "Лонгідаза", "Вобензим", "Серрата", "Дістрептаза", китайські фітотампони – не лікують спайки і не попереджають спайкові процеси, незважаючи на те, що свідчить анотація.

"Циклодинон", "Мастодинон", "Тайм-фактор", "Борова матка", "Лаеннека", "Квінофолік", "Мулімен", "Цікловіта", "Проталіс", "Оваріум Композитум", "Дисменорм", "Феміцікл", "Феміменс", "Гінекохель" – цей же список ліків не допоможе відновити цикл або овуляцію.

Що стосується "Міофоліка", "Інофоліка", "Фертіна" – то це просто вітаміни, які також не лікують спайки.

"Замість "Індінолу", "Тазалоку", "Епігалату" просто з'їжте капусту", – порекомендувала докторка.

Білоконь також зазначила, що не впливають на кровообіг в матці, не поліпшують якість і товщину ендометрія, не повинні використовуватися під час вагітності "Курантил", "Актовегін", "Весселдуеф", "Діпіридамол", "Тівортін".

Без лікаря пацієнту складно розібратися у величезному асортименті ліків 24

Що ж стосується свічок у піхву з аскорбіновою кислотою або антисептиками, за словами гінеколога, це зовсім окрема історія. "Навіщо вони існують і чим можуть допомогти – невідомо, – зазначила вона. – Бактеріальний вагіноз, вагініт, кандидоз вони не лікують, флору не відновлюють, вони взагалі не повинні використовуватися для лікування чого-небудь".

Експерт додала, що деякі з перерахованих вище препаратів можуть використовуватися як плацебо, тому що деяким жінкам дуже складно "не лікуватися". "Деякі з них абсолютно нешкідливі і нешкідливі, відмінно допомагають при тих хворобах і проблемах, які самі по собі проходять. А деякі прям ось зовсім не потрібно використовувати, тому що їх прийом не так уже й безпечний", – підсумувала лікарка.

"У кожного лікаря своя думка і підхід до лікування. Так, потрібно дотримуватися доказової медицини і призначати лікування відповідно до протоколів. Але лікар – це професія, яка зобов'язує допомагати людям і вислуховувати своїх пацієнтів, щоб правильно поставити діагноз і призначити правильне лікування (якщо у пацієнтів є сумніви з приводу прийому препарату з доказової медицини, то чому б не використати БАДи, які в деяких випадках дійсно мають позитивний ефект). Людям у білих халатах завжди потрібно пам'ятати саму звичайну фразу: не нашкодь. Пацієнтам в свою чергу не потрібно соромитися питати у лікаря про те, що їх турбує", – прокоментувала для MedOboz публікацію своєї колеги гінеколог Лілія Гапріндашвілі.

Раніше OBOZREVATEL попереджав про "ефективні" препарат проти коронавіруса.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram