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/ Гінекологія

Внутрішньоматкова спіраль: всі "за" та "проти"

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Поговоримо про такий спосіб жіночої контрацепції, як внутрішньоматкова спіраль (ВМС).

Як би вам не хотілося, але тут не буде однозначної відповіді на ваші часті питання: "А чи підійде мені спіраль?" і "Що ви про неї думаєте?"

Переваги ВМС:

  • це хороший метод контрацепції для тих пар, у яких немає питань з інфекціями, що передаються статевим шляхом, ви обстежені уздовж і поперек і у вас моногамні відносини;

  • не потрібно кожен день пити таблетки, клеїти пластир, вставляти кільце, робити уколи і так далі;

  • ви захищені від вагітності на 99% 24/7 протягом 3–10 років в залежності від типу ВМС;

  • ВМС не впливають на лібідо;

  • вони сумісні з грудним вигодовуванням;

  • відрізняються низькою вартістю (якщо розділити ціну на 3-5 років, то в місяць виходить дуже дешево);

  • гормональна спіраль може надавати лікувальний ефект при рясної або занадто хворобливій менструації, ендометріозі, вона знижує ризики раку ендометрія ;

  • ВМС може використовуватися як метод екстреної контрацепції (вводиться протягом 5 днів після незахищеного статевого контакту);

  • секс може бути в будь-який час, спонтанний і без спеціальної підготовки;

  • вони мають мало побічних ефектів, не містять естрогенів – гормонів, які деякі жінки не можуть або не хочуть застосовувати;

  • не підвищують ризик венозних тромбоемболій та інфаркту міокарда.

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Внутрішньоматкова спіраль

Внутрішньоматкова спіраль

Business Insider

Недоліки ВМС:

  • не захищають вас від ЗПСШ! Використовуйте презерватив додатково, якщо нічого не знаєте про наявність/відсутність інфекцій у свого статевого партнера;

  • спіраль може випасти і її первісна вартість вище в порівнянні з іншими методами контрацепції;

  • ви "прив'язані" до лікаря з питанням установки і вилучення цього засобу;

  • "роблять" місячні не такими рясними, а у деяких жінок вони взагалі можуть припинитися на якийсь час (це не привід витягувати спіраль раніше терміну, так як це не побічне явище, а очікувана норма);

  • перфорація матки (пошкодження цілісності стінок органу) і потрапляння спіралі в черевну порожнину трапляється вкрай рідко;

  • спостерігається досить інтенсивна болючість внизу живота протягом декількох днів після введення;

  • можливі міжменструальні кров'янисті виділення, які проходять через 3-6 місяців після того, як була поставлена спіраль;

  • у деяких жінок гормональна спіраль може викликати чутливість і болючість молочних залоз, жирність шкіри, головні болі, акне ;

  • можливі частіші рецидиви бактеріальних вагінозів і кандидозу.

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Протипоказання:

  • ЗПСШ, активні запальні процеси в органах малого тазу;

  • вагітність;

  • рак шийки матки або тіла матки;

  • недавні інфекційні ускладнення після пологів або аборту;

  • алергія на мідь, порушення згортання крові;

  • рак молочної залози в минулому або в даний час.

Внутрішньоматкова спіраль не має вікових обмежень, її використання не призводить до безпліддя. Цей засіб підходить жінкам, які не народжували, а ймовірність завагітніти з ВМС дуже низька.

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Автор
Ольга Бєлоконь Ольга Бєлоконь
Тема
здоров'я
Тег
жінки
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