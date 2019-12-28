Внутрішньоматкова спіраль: всі "за" та "проти"

Поговоримо про такий спосіб жіночої контрацепції, як внутрішньоматкова спіраль (ВМС).

Як би вам не хотілося, але тут не буде однозначної відповіді на ваші часті питання: "А чи підійде мені спіраль?" і "Що ви про неї думаєте?"

Переваги ВМС:

це хороший метод контрацепції для тих пар, у яких немає питань з інфекціями, що передаються статевим шляхом, ви обстежені уздовж і поперек і у вас моногамні відносини;

не потрібно кожен день пити таблетки, клеїти пластир, вставляти кільце, робити уколи і так далі;

ви захищені від вагітності на 99% 24/7 протягом 3–10 років в залежності від типу ВМС;

ВМС не впливають на лібідо;

вони сумісні з грудним вигодовуванням;

відрізняються низькою вартістю (якщо розділити ціну на 3-5 років, то в місяць виходить дуже дешево);

гормональна спіраль може надавати лікувальний ефект при рясної або занадто хворобливій менструації, ендометріозі, вона знижує ризики раку ендометрія ;

ВМС може використовуватися як метод екстреної контрацепції (вводиться протягом 5 днів після незахищеного статевого контакту);

секс може бути в будь-який час, спонтанний і без спеціальної підготовки;

вони мають мало побічних ефектів, не містять естрогенів – гормонів, які деякі жінки не можуть або не хочуть застосовувати;

не підвищують ризик венозних тромбоемболій та інфаркту міокарда.

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Внутрішньоматкова спіраль Business Insider

Недоліки ВМС:

не захищають вас від ЗПСШ! Використовуйте презерватив додатково, якщо нічого не знаєте про наявність/відсутність інфекцій у свого статевого партнера;

спіраль може випасти і її первісна вартість вище в порівнянні з іншими методами контрацепції;

ви "прив'язані" до лікаря з питанням установки і вилучення цього засобу;

"роблять" місячні не такими рясними, а у деяких жінок вони взагалі можуть припинитися на якийсь час (це не привід витягувати спіраль раніше терміну, так як це не побічне явище, а очікувана норма);

перфорація матки (пошкодження цілісності стінок органу) і потрапляння спіралі в черевну порожнину трапляється вкрай рідко;

спостерігається досить інтенсивна болючість внизу живота протягом декількох днів після введення;

можливі міжменструальні кров'янисті виділення, які проходять через 3-6 місяців після того, як була поставлена спіраль;

у деяких жінок гормональна спіраль може викликати чутливість і болючість молочних залоз, жирність шкіри, головні болі, акне ;

можливі частіші рецидиви бактеріальних вагінозів і кандидозу.

Протипоказання:

ЗПСШ, активні запальні процеси в органах малого тазу;

вагітність;

рак шийки матки або тіла матки;

недавні інфекційні ускладнення після пологів або аборту;

алергія на мідь, порушення згортання крові;

рак молочної залози в минулому або в даний час.

Внутрішньоматкова спіраль не має вікових обмежень, її використання не призводить до безпліддя. Цей засіб підходить жінкам, які не народжували, а ймовірність завагітніти з ВМС дуже низька.

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