Виділення у жінок: що які означають

Жінки в наш час настільки зайняті роботою й іншими справами, що стали набагато менше часу приділяти власному здоров'ю. Так, на задвірках уваги залишилися не тільки періодичні головні болі, але і навіть симптоми жіночих захворювань.

Як відомо, одним з перших проявів гінекологічних неполадок є вагінальні виділення. MEDOBOZ розібрався, при появі яких з них потрібно відкласти все і йти перевірятися, а які є абсолютно нешкідливими.

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Мізерні або рясні прозорі виділення - ознака початку овуляції, це є нормою.

Прозорі або білуваті слизові виділення - є ймовірність ерозії і запалення в області шийки матки.

Нерясні білуваті виділення, схожі на крем - ознака завершення циклу, приводів для занепокоєння немає.

Напівпрозорі білі або жовтуваті виділення після статевого акту без презерватива - організм очищається від спермы, що потрапила в нього.

Коричневі або червоні виділення, що мажуться перед менструацією і після неї - так поводяться початок патологічних процесів в матці (спайки, ендометріоз та ін.), Тому вам потрібно до гінеколога. Такі ж виділення при вагітності - є ризик мимовільного аборту, до лікаря потрібно терміново.

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Напівпрозорі виділення після сексу або перед місячними - знову ж таки, це ознака ерозії, ендоцервіциту або появи мікротріщинок в піхві при статевому акті. Не відкладайте візит до лікаря.

Кров'янисті прожилки, напівпрозорі виділення - так знаменується наближення овуляції.

Сирнисті виділення, що супроводжуються неприємним запахом і/або сверблячкою - так поводиться молочниця.

Рясні рідкі білі або зеленуваті виділення, часто супроводжувані неприємним запахом - це вірна ознака ІПСШ (хламідіозу, герпесу та ін.), Запалення яєчників або придатків матки. Перевіритися потрібно і вам, і вашому партнеру.

Неприємно пахнуча сукровиця або водянисті темні виділення перед і після менструації - є ймовірність хронічного ендометриту або інших гінекологічних захворювань. Вам терміново потрібно до гінеколога.

Рідкі білі виділення у вагітної - частіше є нормою при відсутності болів, але мазок краще зробити.

Зеленуваті виділення, обїем яких збільшується при напрузі - симптом гонореї або цервіциту, тому вам обов'язково потрібно до лікаря.

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