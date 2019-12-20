Сміх і сльози: лікарка розповіла, звідки береться ПМС і як його полегшити

Незрозуміла втома, набряклість, здуття живота, сильна дратівливість, перепади настрою з крайнощі в крайність і божевільні гастрономічні "напади" (наприклад, чипсів би "похімічніших", оселедця з шоколадом, та побільше всього, побільше).

Все це знайоме багатьом жінкам, причому не на початку вагітності, а перед тими самими "червоними днями календаря". У когось передменструальний синдром починається за день-два до початку циклу, а когось він починає мучити за тиждень, але всім однаково неприємний цей стан і від нього хочеться скоріше позбутися.

Сімейна лікарка Наталія Деменко пояснила MedOboz, що всі подібні симптоми ПМС виникають більшою мірою через гормональні перепади, які відбуваються до, під час і після менструацій. І якщо з гормональним фоном можна впоратися тільки за допомогою спеціальних препаратів, вживання яких рекомендоване тільки в крайніх випадках, то ліквідувати симптоми його змін можна спробувати без допомоги ліків.

Під час ПМС стан часто нагадує щось середнє між вагітністю й божевіллям Позвоночник

Запасіться овочами

Як вже говорилося, більшість жінок під час ПМС страждають від гострих нападів голоду – їсти хочеться постійно, багато і водночас чогось пошкідливішого (фастфуд, солодощі, снеки тощо). І якщо піддатися своїм бажанням, наслідком стануть погіршення стану шкіри, набряклість, закреп або діарея.

Щоб уникнути подібних наслідків, заздалегідь запасіться улюбленими овочами та їжте їх, коли вас долає почуття голоду – шкоди фігурі й здоров'ю вони не заподіють, оскільки швидко засвоюються, переробляються і виводяться з організму.

А в разі сильного бажання поласувати чимось "шкідливеньким", таки дозвольте собі слабинку. Але зведіть до мінімуму ймовірність переїдання такими продуктами, знову ж таки, спустошивши перед ними овочеву тарілку.

Вживайте кальцій

На час ПМС пийте препарати глюконату кальцію (але попередньо переконайтеся, що у вас немає протипоказів до них).

Деякі дослідження показують, що ця речовина сприяє нормалізації рівня гормону естрогену, який "скаче" залежно від періоду циклу й призводить тим самим до появи таких супутників, як здуття живота, хворобливості, дратівливості тощо.

Займіться спортом

Приборкати неприємні симптоми ПМС допоможуть і фізичні навантаження. Вони покращують кровообіг, піднімають настрій і позбавляють від спалахів поганого настрою або дратівливості.

Можливо, через здуття живота або набряклість вам буде некомфортно виконувати інтенсивні кардіонавантаження або силові вправи, тому спробуйте просто прогулятися приблизно 30 хвилин у швидкому темпі або виконати нескладний комплекс з йоги чи стретчингу.

Дихайте і пийте чай

Під час ПМС будь-які стреси особливо небажані – і без того сприйнятливій нервовій системі важко впоратися з додатковими нервовими навантаженнями, тому навіть слабкий подразник може призвести до сліз або спалаху гніву.

Щоб допомти собі, засвойте розслаблювальну дихальну техніку і запасіться чаями з м'ятою і мелісою. Все це, особливо в поєднанні, прекрасно розслаблює і зробить з вас просто зразок спокою й умиротворення.

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