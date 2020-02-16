Вагітність "заразна": вчені зробили дивовижне відкриття

Поява дитини в сім'ї родичів або колег може привести до свого роду ланцюгової реакції в плануванні сім'ї.

Про це свідчить дослідження, проведене за участю Бамбергского університету і опубліковане в науковому журналі Demography, пише австрійське видання Kurier.

"Згідно з дослідженням, ймовірність того, що жінка завагітніє, зростає, коли мамою стає її колега. Якщо ж жінка дійсно завагітніє сама, вона в свою чергу може вплинути на своїх братів і сестер - а вони на планування сім'ї їх колегами", – розповіла німецький експерт з демографії Генрієтта Енгельхардт-Вельфер.

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Дослідження ґрунтується на даних реєстру Нідерландів, у якому міститься інформація про братів і сестер і роботодавців.

"Там у кожної людини є свого роду ідентифікаційний номер, вказані його брати і сестри і навіть у місця роботи є свій номер", – зазначила Енгельхардт-Вельфер.

На основі даних жителів Нідерландів, народжених в період з 1970 по 1979 рік, дослідники оцінили вплив, який чиниться на планування сім'ї ззовні.

Сильний ефект помітний насамперед серед жінок. За словами єксперта, найбільш сильне бажання мати дитину проявляється у них через три роки після того, як матір'ю стала їх колега.

Бажання мати власну дитину, перш за все в жінок, зростає також, коли батьками стають її брати або сестри. Завдяки емоційній близькості воно найсильніше проявляється в перший рік після народження племінника або небоги, вважає Енгельхардт-Вефлер.

Які саме механізми лежать в основі спостережуваних ефектів, дослідження не показало.

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