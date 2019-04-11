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/Гінекологія

У Греції народилася дитина від трьох батьків: як так сталося

1.8тЧитати матеріал російською

Лікарі Греції та Іспанії змогли подолати безпліддя жінки і дали їй можливість народити дитину, використавши при цьому генетичний матеріал трьох осіб.

У результаті народився здоровий хлопчик вагою 2,9 кілограма. І мама, і дитина почуваються добре, передає ВВС.

Відомо, що метод "трьох батьків" полягає у пересадці ДНК мітохондрій (частки клітин, що відповідають за вироблення енергії) від жінки-донора (анонімного) в яйцеклітину матері.

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У Греції народилася дитина від трьох батьків: як так сталося

Ілюстрація

Його розробили для допомоги сім'ям, які страждають від генетичних мітохондріальних захворювань, що передаються від матері до дитини.

Щоправда, даний метод також викликав безліч суперечок. Деякі експерти у Великобританії, де його винайшли, кажуть, що процедура викликає етичні питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2017 року стало відомо, що ця методика була використана в Україні. Дівчинка, у якої "троє батьків", з'явилася на світ 5 січня. Її самостійно народила 34-річна українка, яка тривалий час не могла виносити дитину.

Також ЗМІ пишуть, що до рішучого кроку вдалася ще одна подружня пара — в Індонезії.

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Місце
Греція
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