Вперше в історії: у Франції дитина народилася із замороженої яйцеклітини

У Франції вперше в історії дитина народилася із замороженої, а потім заплідненої незрілої яйцеклітини.

Про революційному експерименті написали дослідники з університетської лікарні імені Антуана Беклера, витяги з роботи яких призводить The Guardian.

Так, яйцеклітину взяли у хворої на рак жінки у віці 29 років і зберігали в замороженому стані протягом п'яти років – при цьому вона зберегла свої функції і життєздатність.

У світі вперше народилася дитина із замороженої яйцеклітини unasbudetrebenok.ru

Лікарі попередили пацієнтку, що хіміотерапія може привести до безпліддя, – і запропонували їй взяти участь у тестуванні нової техніки заморозки яйцеклітин.

Пацієнтка дозволила лікарям забрати кілька яйцеклітин на ранній стадії формування, щоб потім їх виростили в лабораторії до повністю функціонального стану. Вчені заморозили клітини в азоті.

Жінка одужала від раку, але виявила, що не може завагітніти природним шляхом, і повернулася в лікарню для лікування безпліддя. Там команда лікарів розморозила сім заморожених яйцеклітин, шість з яких пережили процес. Їх запліднили ін'єкціями сперми, але лише одна перетворилася на здоровий ембріон, що призвело до успішної вагітності.

Хлопчик Жюль народився 6 липня 2019 року, коли жінці було 34 роки.

Дослідники відзначили, що поки що процедура заморозки яйцеклітин є складною і трудомісткою, проте в майбутньому вона дозволить жінкам із набутим безпліддям мати дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США народилася перший дитина після пересадки матки її матері від мертвого донора.

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