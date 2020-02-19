Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Гінекологія

Вперше в історії: у Франції дитина народилася із замороженої яйцеклітини

1.5т
Читати матеріал російською

У Франції вперше в історії дитина народилася із замороженої, а потім заплідненої незрілої яйцеклітини.

Про революційному експерименті написали дослідники з університетської лікарні імені Антуана Беклера, витяги з роботи яких призводить The Guardian.

Так, яйцеклітину взяли у хворої на рак жінки у віці 29 років і зберігали в замороженому стані протягом п'яти років – при цьому вона зберегла свої функції і життєздатність.

Новини
У Греції народилася дитина від трьох батьків: як так сталося

У світі вперше народилася дитина із замороженої яйцеклітини

У світі вперше народилася дитина із замороженої яйцеклітини

unasbudetrebenok.ru

Лікарі попередили пацієнтку, що хіміотерапія може привести до безпліддя, – і запропонували їй взяти участь у тестуванні нової техніки заморозки яйцеклітин.

Пацієнтка дозволила лікарям забрати кілька яйцеклітин на ранній стадії формування, щоб потім їх виростили в лабораторії до повністю функціонального стану. Вчені заморозили клітини в азоті.

Жінка одужала від раку, але виявила, що не може завагітніти природним шляхом, і повернулася в лікарню для лікування безпліддя. Там команда лікарів розморозила сім заморожених яйцеклітин, шість з яких пережили процес. Їх запліднили ін'єкціями сперми, але лише одна перетворилася на здоровий ембріон, що призвело до успішної вагітності.

Хлопчик Жюль народився 6 липня 2019 року, коли жінці було 34 роки.

Дослідники відзначили, що поки що процедура заморозки яйцеклітин є складною і трудомісткою, проте в майбутньому вона дозволить жінкам із набутим безпліддям мати дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США народилася перший дитина після пересадки матки її матері від мертвого донора.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ірина Кулініч
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини