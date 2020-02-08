"Це все від бідності": як в Україні заробляють сурогатні матері

Українки, які заробляють сурогатним материнством, отримують менше $20 тисяч і часто живуть в некомфортних умовах.

Крім того, тільки за 2019 рік у країні відбулося близько 10 випадків, коли ДНК дитини і біологічних батьків не збігалося. Все тому, що окремого закону про сурогатне материнство в Україні не існує, пише hromadske.

За законодавством в Україні дозволено гестаційне сурогатне материнство. Тобто жінка тільки виношує дитину і не має з ним генетичного споріднення.

За словами директору Центру медичного та репродуктивного права Сергія Антонова, якісні послуги в країні надають тільки в 10 клініках. Від цього страждають не тільки біологічні батьки, а й сурогатні матері.

Сурогатне материнство МК

Як розповіла 37-річна Ірина з Лисичанська, яка стала сурогатною матір'ю, щоб оплатити навчання дочки, за народження дитини вона отримала $13 500. З біологічними батьками дитини жінка ніколи не спілкувалася, все відбувалося через агентів-посередників.

"Агентству вигідно, щоб я не контактувала з біологічними батьками дитини. Уявіть, якою була б їхня реакція, якби вони побачили цю квартиру? Вони б точно не платили гроші за це", – розповіла Ірина.

На останніх місяцях вагітності сурогатна мати повинна переїжджати зі свого міста в орендовану агенством квартиру. Це зроблено для того, щоб лікарі могли стежити за тим, як проходить вагітність. І для жінки, якщо та не хоче розголошувати про неї інформацію.

Квартира сурогатної матері hromadske.ua

За договором житло повинно надати агентство, а оплатити - біологічні батьки. У київській квартирі Ірини, куди та збиралася переїхати з сином, виявилися цвіль і грибок, а також попередження про заборгованість і відключення від системи електропостачання.

Квартира сурогатної матері hromadske.ua

"Я б себе значно краще відчувала, якби залишилася вдома в теплі, затишку і поруч з дітьми. А тут у мене навіть тиск почав підвищуватися", – розповіла жінка.

Квартира сурогатної матері hromadske.ua

Квартира сурогатної матері hromadske.ua

За словами ще одного сурогатної матері Ольги, жінки йдуть на ці програми, щоб заробити на краще життя для власних дітей. На гроші з уже другої вагітності вона відкриє кафе.

"Це все стереотип, що сурогатна мати - відразу з села, без освіти і роботи. У більшості випадків жінка погоджується на це заради придбання житла. Ніхто на шубу чи круту тачку не заробляє", – розповіла 27-річна киянка Марина. Вона на п'ятому місяці вагітності.

Двічі на місяць жінка проходить обстеження в приватній клініці від агентства, іноді спілкується з біологічними батьками, щомісяця вони надсилають їй кошти - $350.

Для неї це сурогатне материнство - робота і можливість придбати власне житло. За народження дитини жінка повинна отримати $15 500. "Це все від бідності", – каже вона.

Раніше OBOZREVATEL писав, що міністерство охорони здоров'я України опублікувало ціни на медичні послуги. Це ті суми, які отримають лікувальні установи з бюджету країни за надану допомогу. Таке нововведення – другий етап медичної реформи.

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