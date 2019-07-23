Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Гінекологія

Світлана Галич
Світлана Галич
Доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 Одеського національного медичного університету Всі статті автора

Счастливая история ЭКО-дюймовочки

728 Читати матеріал російською

...Эта Женщина не могла сама забеременеть... А это едва ли не самая большая трагедия в жизни каждой Женщины... Но, поскольку дело было в XXI веке, ей смогли помочь. Методом ЭКО...

...Это самое ЭКО не имеет никакого отношения к ЭКОлогии, а имеет отношение к зачатию вне организма, в лабораторных условиях. Дословно ЭКО- экстракорпоральное оплодотворение, "оплодотворение вне тела"... А именно в специальной, обычно очень крутой лаборатории... Затем оплодотворённую и делящуюся вовсю яйцеклетку, ставшую зародышем, вводят в организм Матери, в ее лоно-матку. Это поистине Чудо у нашей Пациентки произошло и вот уже в материнской утробе бьется крошечное сердечко!!!

...Мамы после ЭКО-очень волнительные мамы... Страх потерять такую желанную беременность нередко настолько силён, что диктует соответственное поведение матери. Прислушиваться... Бояться... Пугаться на ровном месте...

...Внутри этой конкретной Мамы росла и развивалась девочка-Дюймовочка... Когда она родилась в положенный срок, ее масса тела была всего 2300 граммов...

...Эти 2300 грамм дались Маме и сопровождающим ее Докторам нелегко. Сначала в связи с бесплодием... Ура, успешное ЭКО!!! Но все равно, волнения...

...Потом Мама попала в добрые руки Врача Амбулаторной практики

Into-Sana и с этого момента волноваться они стали вместе... После 28-ми недель беременности к их волнениям добавились ещё и волнения Врача -УЗ-диагноста, которая то и дело фиксировала замедление роста девочки... Тут то вся эта волнующаяся троица подключила к наблюдению ещё и Аиста-волноваться! Все же вчетвером волноваться веселее...

Старались исключить любые проблемы. На короткую шейку матки наложили пессарий-колечко. Вот и Мама стала чуть меньше волноваться. Но... Релакс был недолгим, ведь девочка в материнском лоне отставала в росте от нужных размеров. Благо мозг ее развивался нормально и не страдал от нарушений кровообращения (это Врач УЗИ время от времени контролировал кровотоки в пупочной артерии и мозговых сосудах )! Кровоток у девочки обеспечивал мозг в полной мере, а вот тело кровоснабжалось хуже, потому и росло медленнее.

...В мире нет эффективного способа повлиять на этот процесс. Но очень хочется!!! Этим и пользуются недобросовестные фармкомпании. Предлагают всякие-разные "капельницы", якобы "улучшающие кровоток". На самом деле, повлиять на кровоток плода сегодня пока эффективных способов нет. А "влияющие на кровоток матери" средства, чаще всего, приводят к обеднению кровотока у плода... И могут только навредить. В особенности тогда, когда Организм Матери сам пытается себе помочь. Потому при задержке роста плода во всем мире принята единая тактика- наблюдение и своевременное родоразрешение!!!...

...Так было и здесь. Следили за кровотоками. На "всякий пожарный" случай подготовили легкие ребёнка (а вдруг прийдется родоразрешать раньше времени!!!). Первый раз немного вздохнули в 32 недели (уффф, шансы есть!), потом в 34 недели (хммм, можно не спешить...), и совсем выдохнули в 36 недель!!! Ура! Рождаться ребёнку уже не опасно! Девочка то уже совсем доношенная... Хоть и маленькая, ведь ее размеры меньше должных...

...На этом пути на помощь приходил то Коллеги-Аисты третьего уровня оказания помощи (до 34-х недель), то Врач-нефролог, изучавший функцию почек. Последние (почки, а не врачи!) то и дело капризничали, не удерживали белок и это могло быть проблемой. Могло... Но не стало!!!

...В общем, путь до родов у Мамы и Аистов был не простым...

...Маме очень хотелось дождаться Папу-моряка из рейса... Но понимали, нельзя борзеть перед Боженькой и Судьбой! И так плацента "вытягивала" как могла, спасибо ей! Потому день родов выбрали в День рождения Папы (чтобы не забыл дату, видать)...

Счастливая история ЭКО-дюймовочки

Facebook Светланы Галич

...А так как девочка-Дюймовочка не только имела размеры, уменьшенные на 4 недели от ее внутриутробного возраста, но и лежала попой вниз, ей показаны были Роды кесаревым сечением...

...И, вуаля!!! Вот уже Аист держит Девочку - Дюймовочку в руках! А Анестезиологический Ангел Делает первое фото после рождения!!!

Доношенная, ладненькая, массой тела 2300, длиной 45 см. В руках Аиста она ощущается какой-то ослабленной, маленькой, худенькой, не упругой, а вяленькой..Но как только Дюймовочка попадает в добрые руки Неонатолога, ситуация в корне изменяется!!! Громкий здоровый крик, активные движения ножками, активный поиск материнского соска!!! Небольшой массаж худенького тельца правильными руками специалиста творит чудеса... Дюймовочка желает сосать! И это-отличный симптом!!! Больному ребёнку, как и больному взрослому человеку, не до еды. А если ты здорова, но просто недоела в утробе матери, вперёд! Еда совсем скоро будет подана!!!

...При отделении плаценты стала понятна причина недоедания- тоненькая, слабенькая пуповина, практически без "изолятора" - вартонова студня, защищающего сосуды пуповины от внешних воздействий... При ушивании матки все стало ещё более понятным- матка была маленькой, росла при беременности медленно и ребёнок вёл себя так же. Такая вот особенность этой конкретной женщины...

...Как только у себя за спиной Аист услышал здоровый крик Дюймовочки, у него отлегло от сердца. О! Это самая замечательная в мире Музыка- крик новорожденного дитяти!!! Он, этот самый крик, очень сильно отличается по тембру и силе от крика больного ребёнка, от крика ребёнка с повреждённым мозгом...("мозговой крик"), от крика ребёнка с синдромом Дауна... Оперируя за операционным столом Аисты хорошо различают "музыку" этих разных криков.

...Наша девочка - Дюймовочка издавала крик здорового новорождённого ребёнка и явно требовала поесть!

Счастливая история ЭКО-дюймовочки

Иллюстрация

...Только после этого Аист осознал, как он волновался за эту женщину...и за внутриутробную Дюймовочку... Вот она лежит такая крошечная,но активная... И просит поесть... Ей же, как никому другому, надо наесться!!!

- А ведь я родилась меньше неё на 300 грамм,- вдруг произнесла Аист,- И только теперь отъелась...

...Все начали шутить на эту тему... Ну да, тема избыточного веса всегда живо обсуждается... Пока шутили по поводу "вредных липоцитов", окончательно теряющих совесть после 40-лет у бывших детей, родившихся с задержкой роста, операция закончилась. И вовсе это не шутки, если серьёзно. А достоверные научные данные... У детей, рождённых с недостаточной массой тела для своего внутриутробного возраста, риски метаболических проблем в виде избыточной массы тела-выше. Организм словно бы "отрывается" за то, что недополучал внутриутробно...

...У Дюймовочки - новый этап жизни! Жизнь после рождения!!!

...А Аист любовался ею так, словно бы он впервые видит такую красивую девочку... И это с ними, Аистами, бывает каждый раз. Каждый новый ребёнок красивее всех!!! В топ-группе красоток и красавцев те дети, которых так непросто вынашивали... Таков уж эстетический вкус всех Аистов мира...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Світлана Галич Світлана Галич
Тема
жіноче здоров'я
Місце
Україна Одеса
Тег
вагітність
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини