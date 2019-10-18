Партнер не помре і ведмідь не знайде: Супрун розвінчала популярні міфи про "жіночі" дні

Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про менструації.

Відповідний пост розмістила вона на своїй сторінці в Facebook.

"Ці дні", "червоний день", "малинова хвиля" і ще 5000 евфемізмів придумало людство, щоб не говорити вголос слово "менструація". Маркетинг і медіа тільки підтримують цю мовчазну змову не називати речі своїми іменами. При цьому, у багатьох культурах існують власні міфи на тему менструації", – написала вона.

Супрун розвінчала популярні міфи про "жіночі" дні krasotka.postimees.ee

Так, у США і Великобританії дівчат під час менструації не беруть у туристичний похід, бо ведмеді нібито можуть здалеку почути запах крові. У Польщі ж дехто вважає, що сексуальний партнер жінки, у якої менструація, помре після статевого акту.

Супрун спростувала популярний міф про секс. За її словами, під час менструації можна мати сексуальний контакт, але варто бути обачними, щоб не пошкодити слизову оболонку матки (або вибрати інший варіант). Водночас ексміністерка запевнила, що оргазм може допомогти зменшити менструальні спазми.

Також за словами Супрун, деякі менструації через сильний біль потрібно лікувати медикаментозно.

"Ще одне – менструальні болі. Біль у животі, спазми, нудота, діарея і втома – це відчувала перед місячними майже кожна жінка. І майже кожна жінка чула: "Та не може бути так боляче. Це ж тільки місячні". Може. 58% жінок відчувають себе знесиленими під час менструації. Хворобливі менструації за різними даними мають 45-95% жінок", – написала вона.

Ексміністерка закликала жінок перестати боятися показати в суспільстві гігієнічну прокладку або тампон і боротися за свої права.

"Природні процеси організму не повинні бути предметом сорому, дискримінації або будь-яких знущань", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як позбавитися менструальних болів.

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