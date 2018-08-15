"Справжнє диво": в Москві жінка з "маткою-серцем" народила близнюків

У Москві жінка з унікальною аномалією народила близнюків. Ще кілька років тому лікарі повідомили їй, що через будову внутрішніх органів вона не зможе завагітніти.

Від народження у пацієнтки замість однієї матки було дві зрощені, при цьому вони за формою нагадували серце. 39-річна москвичка ніколи не сподівалася на народження дітей, проте їй все таки вдалося завагітніти, пише видання "МК" (фото 18+).

"За допомогою кесаревого розтину фахівці допомогли народитися різностатевим близнюкам: Євгенію і Варварі. Вагітність пацієнтки з такою особливістю називають справжнім дивом", - зазначили журналісти.

mk.ru

Обидва малюки і їх мама здорові, а пологи пройшли без ускладнень. Сама жінка повідомила, що в майбутньому хоче народити ще дітей.

Як писав OBOZREVATEL, на Філіппінах народилася дівчинка, у якої замість чотирьох сформувалися шість кінцівок. Її мати під час вагітності очікувала близнюків, однак один ембріон поглинув другого.