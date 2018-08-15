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"Справжнє диво": в Москві жінка з "маткою-серцем" народила близнюків

5.4тЧитати новину російською

У Москві жінка з унікальною аномалією народила близнюків. Ще кілька років тому лікарі повідомили їй, що через будову внутрішніх органів вона не зможе завагітніти.

Від народження у пацієнтки замість однієї матки було дві зрощені, при цьому вони за формою нагадували серце. 39-річна москвичка ніколи не сподівалася на народження дітей, проте їй все таки вдалося завагітніти, пише видання "МК" (фото 18+).

"За допомогою кесаревого розтину фахівці допомогли народитися різностатевим близнюкам: Євгенію і Варварі. Вагітність пацієнтки з такою особливістю називають справжнім дивом", - зазначили журналісти.

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Обидва малюки і їх мама здорові, а пологи пройшли без ускладнень. Сама жінка повідомила, що в майбутньому хоче народити ще дітей.

Як писав OBOZREVATEL, на Філіппінах народилася дівчинка, у якої замість чотирьох сформувалися шість кінцівок. Її мати під час вагітності очікувала близнюків, однак один ембріон поглинув другого.

Читайте всі новини по темі "вагітність" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
вагітність
Місце
Росія
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